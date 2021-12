Studie der Norisbank Thema Geld: Bankberater ist nicht der erste Ansprechpartner

An wen wendet man sich in Deutschland, um über das sensible Thema Geld zu sprechen? In erster Linie nicht an den Bankberater, hat eine Studie der Norisbank ergeben. Rund 1000 Verbraucher gaben dem von der Norisbank beauftragten Marktforschungsinstitut Innofact Auskunft zum Thema „Online-Banking“. Dabei verrieten sie auch, wem sie sich als erstes anvertrauen, wenn es um Finanzfragen geht.