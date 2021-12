Studie: Deutsche Bank hat die besten Vertriebsteams

Die Deutsche Bank führt in der gesamteuropäischen Umfrage 2012 zu Vertriebsteams. Das ergab eine Umfrage des Magazins „Institutional Investor“ unter 1.500 Anlageprofis in rund 650 Unternehmen.„Die Vertriebsleute der Deutschen Bank konzentrieren sich absolut auf die Kundenbedürfnisse", zitiert „Institutional Investor“ einen befragten Senior Portfolio Manager aus Europa. Ein anderer Umfrageteilnehmer lobte die zahlreiche gut organisierte Meetings auf Geschäftsleitungsebene, die die Deutsche-Bank-Teams ihren Kunden anbieten.Auf Platz zwei des gesamteuropäischen Vertriebsrankings folgt Bank of America Merill Lynch Global Research, vor J.P. Morgan Cazenove. Auch Vertriebsteams von Morgan Stanley und UBS schafften es in die Top-Fünf.