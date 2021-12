Oliver Lepold 11.11.2010 Lesedauer: 2 Minuten

Studie: Deutsche Banken beraten an Kundenwünschen vorbei

Deutsche Banken weisen aus Sicht ihrer Kunden Qualitätsmängel in der Beratung auf und betreuen an den Wünschen ganzer Zielgruppen vorbei. Eine Studie hat eruiert, welche Qualitätsansprüche Kunden an ihre Hausbank stellen und welche Kreditinstitute dabei am besten abschneiden.