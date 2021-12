Studie: Deutsche Privatbanken holen auf

Doch die Zeit der Großbanken könne jetzt kommen, so der Experte weiter. Schließlich hätten sie ihre Kostenposition noch weiter verbessern können. Zukünftig werden sie alles daran setzen, Vertrauen zurück zu gewinnen und ihre Größe in einen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln – ein noch härterer Wettbewerb um die begehrten vermögenden Kunden sei also vorprogrammiert.Hohe Zuflüsse an Kundengelder erwarten die Forscher aus dem Ausland – und zwar aus den sogenannten Steueroasen. „Die Institute in Deutschland werden von der Lockerung des Bankgeheimnisses vor allem in der Schweiz und der fortschreitenden Harmonisierung der Regulierung profitieren“, so die Prognose. Schließlich liege ein Viertel der Assets under Management, schätzungsweise rund 200 Milliarden Euro, der deutschen Private Banking-Kunden im Ausland. „Ein Großteil hiervon wird in den nächsten Jahren durch Deklaration, Veränderung des Steuerdomizils oder Rückführung nach Deutschland neu geordnet“, sind die Experten überzeugt. Dies käme sowohl Privatbanken als auch den Universal- und Regionalbanken zu Gute.