Studie: Deutsche wollen mehr Finanzwissen über Medien beziehen

Auffällig ist, dass 17 Prozent der Niedrigverdiener ihr Wissen in der Schule erlangen, während nur 12 Prozent der Besserverdiener dieser Aussage zustimmen. Mögliche Erklärung: „Sogenannte Besserverdiener kümmern sich in der Regel mehr um ihre Geldanlage, da sie tendenziell mehr Geld zur Verfügung haben. Somit rückt das subjektive Gefühl, hierzu etwas in der Schule gelernt zu haben, mehr in den Hintergrund“, sagt Karin Kleinemas, die für Nordeuropa zuständige Marketing-Chefin bei Axa Investment Managers.Die Fondsgesellschaft setzt sich über eine Kooperation mit dem Verein „Learn Money“ für ein verbessertes Finanzwissen an Schulen ein.