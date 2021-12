Studie: Deutschland führt bei internationalen Fonds

Die Banken werden sich in den nächsten Jahren immer mehr von der Fondsentwicklung hin zum Fondsvertrieb bewegen. Auch offene Architektur und grenzüberschreitende Fonds werden in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen. So zeigt die Studie, dass Deutschland neben Italien und der Schweiz der größte europäische Markt bei grenzüberschreitenden Fonds ist.Auch die sogenannte Newcits – alternative Anlageformen im Ucits-III-Mantel, die früher ausschließlich institutionellen Investoren vorbehalten waren – werden zukünftig eine große Rolle auf dem europäischen Investmentmarkt spielen. „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Ucits ein weltweites Qualitätsmerkmal geschaffen haben, um die internationale Marktposition der europäischen Fondsindustrie weiter auszubauen“, sagt ALFI-Präsident Claude Kremer.