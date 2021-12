Studie: Die besten Filial- und Direktbanken beim Kundenservice

Aus Kundensicht besonders hohen Service-Nachholbedarf haben die Santander Consumer Bank (44 Punkte) und Targobank (ehemals Citibank), die mit 35 Punkten gerade einmal die Hälfte der Punktzahl des Spitzenreiters erreicht. Die Platzierung auf den letzten Rängen ist auch das Ergebnis einer überdurchschnittlichen Enttäuschung der Kunden.Immerhin: Insgesamt hat sich das allgemeine Serviceniveau deutscher Banken aus Kundensicht verbessert: 33 Prozent der Befragten bestätigen den Aufschwung, lediglich 8 Prozent berichten von Serviceverschlechterungen.Auch bei der Vertrauenswürdigkeit, die im Zuge der Finanzkrise stark gelitten hatte, konnten die Banken Boden gut machen: Für 28 Prozent der Kunden hat diese in den letzten 12 Monaten zugenommen, gleichzeitig sind aber auch 10 Prozent der Ansicht, die Vertrauenswürdigkeit der Banken habe nachgelassen.Hintergrund: Die Untersuchung zur Servicequalität bei Banken der Service Value GmbH fand im August und September 2010 statt. Befragt wurden 2.578 Bankkunden. In einer repräsentativen Online-Befragung gaben diese 4.520 Einzelurteile zu 25 Kreditinstituten ab, bei denen sie in den letzten sechs Monaten Kunde waren.