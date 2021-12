Studie Die wertvollsten Marken im Bankensektor

HSBC ist die wertvollste Marke unter den international tätigen Banken. Das britisch-asiatische Finanzunternehmen steigerte seinen Markenwert gegenüber 2013 um 13 Prozent auf 27,1 Milliarden US-Dollar und kann damit seine Spitzenposition aus dem Vorjahr behaupten.Im nationalen Bankensektor hat sich der US-amerikanische Finanzdienstleister Wells Fargo mit einer Wertsteigerung von 14 Prozent und einem Markenwert von 54,3 Milliarden US-Dollar ebenfalls erneut auf Platz 1 der wertvollsten Marken durchsetzen können.Dies ist das Ergebnis der Markenwertstudie Brandz Top 100. Das internationale Marketing- und Marktforschungsunternehmen Millward Brown veröffentlichte sie zum neunten Mal. Basis für die Studie sind Finanzkennzahlen sowie Daten der Markt- und Verbraucherforschung – aufgrund dieser ermittelt Millward Brown die wertvollsten Marken der Welt und unter anderem auch im Finanz- und Bankensektor. Auftraggeber der Studie ist der Medienkonzern WPP.Ein weiterer Gewinner des diesjährigen Rankings ist die Commonwealth Bank of Australia. Der australische Finanzdienstleister steigerte den Wert seiner Marke gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent auf 21,0 Milliarden US-Dollar und machte damit den größten Sprung innerhalb der Top 10 der nationalen Banken.Citi und UBS konnten ihren Markenwert um jeweils 30 Prozent steigern und erreichten damit die Plätze 2 und 6 in der internationalen Rangliste. Der Markenwert der China Construction Bank fiel hingegen um 7 Prozent und die Agricultural Bank of China musste einen Markenwertverlust von 9 Prozent hinnehmen.Im Gesamtwert konnten beide Bankenkategorien ihren Gesamtwert im Vergleich zum Vorjahr steigern – nationale Institute um 6 Prozent und internationale Institute um 15 Prozent. Internationale Banken liegen damit 12 Prozent über der durchschnittlichen Wertsteigerung aller untersuchten Marken.