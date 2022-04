Dividendenstudie 2022 Rekord – rund 70 Milliarden Euro gehen an Aktionäre

Die Dividendenstudie der deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) zeigt: Nachdem die Unternehmen 2021 vorsichtig bei den Dividendenausschüttungen waren, gibt es 2022 wieder so viele Anhebungen wie zuletzt 2017/18. Damit gehen in diesem Jahr rund 70 Milliarden Euro an die Aktionäre.