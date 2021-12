Studie: Ein Drittel der Beratungsgespräche in Banken ist mangelhaft

Beste Filialbank für Ratenkredite wurde die Postbank. Das beste Beratungsgespräch und den besten Service aller Filialbanken hatte laut Studie die Hypo Vereinsbank. Bester Anbieter von Online-Ratenkrediten und gleichzeitig beste Direktbank wurde die ING Diba. Die Comdirect Bank bot den insgesamt besten Online-Kredit. E-Mails wurden von Teambank (Easycredit) am besten beantwortet.Hintergrund: 24 Banken wurden anhand einer Serviceanalyse mit 894 Kontakten getestet. Dabei wurden 75 Testberatungen bei Filialbanken durchgeführt. In jeweils 240 Fällen wurden zudem die Kontaktqualität von Filial- und Direktanbietern per Telefon und E-Mail analysiert und die Websites der Institute anhand von Nutzerbetrachtungen und je einer Inhaltsanalyse bewertet. Zusätzlich erfolgte eine Produktanalyse.