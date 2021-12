Studie: Ein Drittel der Deutschen fürchtet finanzielle Einbußen

Jeder dritte Deutsche bangt um seine finanzielle Sicherheit. Laut einer von der Cosmos Direkt in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage ist besonders die Gruppe der über 60-Jährigen verängstigt. 41 Prozent von ihnen befürchten 2012 trotz Rentenanpassung weniger frei verfügbare Mittel zu haben als im Jahr zuvor.Nur die Generation der 18-29-Jährigen schaut optimistisch in das Jahr 2012. Immerhin 35 Prozent von ihnen erwarten mehr Geld zur Verfügung zu haben als noch 2011. Damit liegen sie deutlich über dem Durchschnitt aller Befragten.Insgesamt geht lediglich knapp jeder Sechste von einem Plus bei den privaten Finanzen aus. Gut die Hälfte aller 1001 Befragten rechnet mit einer gleichbleibenden finanziellen Lage.