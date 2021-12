Studie: Erfolg schadet der Performance

Im Gegenzug stiegen nur 32,9 Prozent der anfangs erfolglosen Hälfte im Folgezeitraum in die Erfolgshälfte auf. 37,7 Prozent wurden aufgelöst oder mit anderen Fonds verschmolzen.Von der Standardwertefonds im obersten Quartil (die Top 25 Prozent) konnten nur 18,5 Prozent ihre Top-Platzierung in den fünf Folgejahren halten. Per Zufall wären hier 25 Prozent logisch gewesen.Erfolg ist nicht gut für die Performance und lässt Fonds abstürzen, könnte man hieraus schlussfolgern - bis die nächste Studie das Gegenteil belegt.