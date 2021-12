Studie: Facebook-Banking steht kurz bevor

Web-2.0-basierte Konzepte, bei denen die Kunden Produkte und Konditionen mit gestalten können, rücken ebenfalls in den Fokus. „Das direkte Feedback der Nutzer hilft den Instituten, Kundenwünsche deutlich schneller zu erkennen und ihre Leistungen daran anzupassen“, so die Studie.Die Attraktivität der Online-Communities als Marketing-Plattform belegen die Daten des ITK-Branchenverbands Bitkom. Rund 26 Millionen Deutsche waren im dritten Quartal 2009 auf Xing und Co. aktiv – das sind 3,6 Millionen mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. Noch rasanter wächst die Anzahl der Twitter-Nutzer: Diese sprang binnen der letzten zwölf Monate von 72.000 auf 1,8 Millionen.Die Zahl der Kreditinstitute, die auf You Tube und Twitter in Dialog mit ihren Kunden treten, stieg in diesem Jahr weiter an. Eine Verdrängung klassischer Kanäle sehen die Bankentscheider allerdings nicht. Die reale Filiale werde durch Community Banking nicht verschwinden, meinen die meisten. Nur jeder dritte Befragte geht davon aus, dass Web-2.0-Anwendungen das Bankgeschäft komplett verändern werden.Eine Präsenz auf den neuen Treffpunkten im Internet ist für die Institute jedoch wichtig, um den Kontakt zu den Kunden nicht zu verlieren.