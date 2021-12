Studie: Fast jeder dritte Deutsche ohne Finanzberatung

Hintergrund: Die repräsentative Studie „Verbraucherschutz durch Vergütungsmodelle im Finanzvertrieb“ wurde im Auftrag von Canada Life, Standard Life, Stuttgarter Versicherung, Volkswohl Bund und Zurich Versicherung durchgeführt. Das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung befragte dafür Ende April 2.088 Bundesbürger.



Besonders alarmierend an den Studienergebnissen: Wer sich nicht beraten lässt, hat auch weniger Ahnung. So holen beispielsweise nur etwa 30 Prozent der Beratungs-Muffel selbstständig Erkundigungen zur finanziellen Vorsorge ein. Bei den Möglichkeiten zur Sach- und Vermögensabsicherung ist es jeder Zweite. Die Gruppe der Nicht-Beratenen ist deshalb meist ungenügend abgesichert und somit auf die Rentenzeit, Sachschäden oder Krankheiten unzureichend vorbereitet, folgert die Studie.

Laut der Studie „Verbraucherschutz durch Vergütungsmodelle im Finanzvertrieb“ des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung lassen sich die Deutschen dabei am seltensten zur finanziellen Vorsorge beraten. In Schleswig-Holstein ließen sich die Hälfte der Einwohner bisher von keinem Fachmann über Möglichkeiten der Absicherung aufklären. In Hamburg waren es vier von zehn Bürgern.Ganz anders in Ostdeutschland: Beim Spitzenreiter Brandenburg führten bereits 86 Prozent der Einwohner Beratungsgespräche, gefolgt von den Nachbarn Sachsen-Anhalt und Sachsen. Die einwohnerstärksten Länder Nordrhein-Westfalen und Bayern landen dagegen nur im Mittelfeld.Auch bei der Risikoabsicherung besteht Nachholbedarf: Drei von zehn Bundesbürger haben in den vergangenen Jahren keine professionelle Beratung zu Themen wie private Haftpflicht-, Berufsunfähigkeits- oder Rechtschutzversicherung in Anspruch genommen. Besonders an Absicherung interessiert sind dabei wie auch im Gesamt-Ranking die Brandenburger (86 Prozent). Auf den Nachbarn Berlin hat das Beratungsverhalten dennoch keinen Einfluss: Die Metropole bewegt sich knapp unter deutschem Durchschnitt.