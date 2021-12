Studie: Finanzvermittler mögen US-Aktien

Am unbeliebtesten waren hingegen Immobilien, Liquidität und Staatsanleihen. 60 Prozent der Befragten halten Inflation und nicht Deflation immer noch für die größte Bedrohung im Jahr 2010.Im Währungssegment hat sich die Einstellung in den vergangenen sechs Monaten radikal geändert. Im Oktober 2009 ging noch die Hälfte der Befragten von einer Abwertung des US-Dollars im nächsten halben Jahr aus. Heute rechnen 81 Prozent damit, dass der US-Dollar auf Sicht von sechs Monaten gegenüber den meisten großen Währungen aufwerten wird. Und während die Anleger zuvor optimistischer hinsichtlich des Euro waren, gehen sie aktuell von einer unterdurchschnittlichen Entwicklung aus.Auch Absolute Return Produkte gewinnen zunehmend an Bedeutung. Derzeit legt die Hälfte der Befragten 5 bis 10 Prozent ihres Portfolios in Absolute Return-Fondsstrategien an.