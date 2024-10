Eine Untersuchung des Marktforschungsunternehmens Servicevalue in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung „Die Welt“ hat die Zufriedenheit von Firmenkunden mit ihren Dienstleistern, Händlern und Produktherstellern unter die Lupe genommen.

Online-Umfrage als Datenbasis

Die Studie basiert nach Angaben der Autoren auf einer Online-Befragung, bei der knapp 49.000 Urteile zu 482 Unternehmen aus 40 Branchen im Zeitraum zwischen August und September 2024 eingeholt wurden. Die Bewertung erfolgte anhand einer siebenstufigen Skala zur Gesamtzufriedenheit, die von „außerordentlich zufrieden“ (1) bis „sehr unzufrieden“ (7) reichte. Grundlage war eine einfache Fragestellung: „Sie haben in Ihrer beruflichen Tätigkeit Kontakt zu Dienstleistern, Händlern oder Produzenten aus dem Firmenkundengeschäft, sei es als Entscheider, Einkäufer oder Nutzer/Anwender in Ihrem Unternehmen? Dann bitten wir Sie, im Folgenden auf Basis Ihrer Erwartungen, Erfahrungen und Informationen den Grad Ihrer Gesamtzufriedenheit mit dem jeweiligen Unternehmen anzugeben.“

So funktioniert die Methodik der Berechnung

Die Angaben zur Methodik sind dünn: Für jedes Unternehmen wurde der arithmetische Mittelwert aller Bewertungen berechnet. Diese Werte wurden dann innerhalb jeder Branche in ein Ranking überführt. Unternehmen, deren Benotung besser als der Branchenmittelwert ausfällt, werden als Preisträger im B2B-Geschäft mit dem Zusatz „hohe Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet. Unternehmen, deren Wert nochmal besser als der Mittelwert dieser Preisträger-Gruppe ist, erhalten den Zusatz „sehr hohe Kundenzufriedenheit“. Das Unternehmen innerhalb einer Branche, welches den besten Wert aufweist, erhält die Zusätze „Nr. 1“ und „höchste Kundenzufriedenheit“.

Studien-Konzept und Geschäftsmodell sorgen für viele Sieger

Die Methodik führt dazu, dass die absolute Leistung weniger eine Rolle spielt, sondern primär das relative Ergebnis im Verhältnis zur Konkurrenz. Im Ergebnis erhält so ein Unternehmen mit einem Wert von 2,82, also nach Kundensicht nur leicht besser als „zufrieden“ ein Prädikat wie „Höchste Kundenzufriedenheit“. Die Vorgehensweise steht schon seit Jahren in der Kritik, führt sie doch regelmäßig dazu, dass bei Servicevalue schon aus statistischen Gründen rund die Hälfte aller untersuchten Unternehmen zu den ausgezeichneten Unternehmen gehören. Dies ist offensichtlich dem Geschäftsmodell der Kölner geschuldet, bei dem prämierte Unternehmen Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken für viel Geld erwerben können.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Keine Spitzenwerte, LVM noch am besten

In der Auswertung kürten die Studienmacher bei den klassischen Erstversicherern im Firmengeschäft insgesamt elf Unternehmen. Branchenprimus ist die LVM mit einem Mittelwert von 2,82. Auf den Plätzen mit der Bewertung „sehr hohe Kundenzufriedenheit“ folgen der Münchener Verein (2,84), R+V (2,85), Zurich (2,86) sowie die Württembergische und Signal Iduna (beide 2,88). Weitere fünf Versicherer erhielten das Prädikat "hohe Kundenzufriedenheit".

Kundenzufriedenheit B2B Versicherer Versicherer Zufriedenheitswert Prädikat LVM Versicherungen 2,82 höchste Kundenzufriedenheit B2B Münchener Verein Versicherungen 2,84 sehr hohe Zufriedenheit R+V Versicherungen 2,85 sehr hohe Zufriedenheit Zurich Gruppe Deutschland 2,86 sehr hohe Zufriedenheit Württembergische Versicherungen 2,88 sehr hohe Zufriedenheit Signal-Iduna-Gruppe 2,88 sehr hohe Zufriedenheit VHV-Gruppe 2,90 - 2,95 hohe Zufriedenheit Provinzial Versicherungen 2,90 - 2,95 hohe Zufriedenheit Haftpflichtkasse 2,90 - 2,95 hohe Zufriedenheit Baloise Versicherungen 2,90 - 2,95 hohe Zufriedenheit Inter Versicherungen 2,90 - 2,95 hohe Zufriedenheit

Martens & Prahl führt bei den Vermittlern

Im Segment der Versicherungsvermittler mit den zufriedensten Kunden setzte sich die Martens & Prahl-Gruppe mit einem Durchschnittswert von 2,76 an die Spitze. Dicht dahinter folgt MRH Trowe mit 2,77, die im Vorjahr noch die Nase vorn hatte. Ebenfalls mit „sehr hoher Kundenzufriedenheit“ wurden die Düsseldorfer Best-Gruppe (2,78) und Leue & Nill (2,82) ausgezeichnet.