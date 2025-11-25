Eine neue Analyse zeigt: Der Frauenanteil im Asset Management bewegt sich kaum. Und: Während die Zahl der Bewerberinnen steigt, gelingt weniger von ihnen der Einstieg in den Job.

Der Frauenanteil in quantitativen Bereichen wie Portfoliomanagement, Vertrieb und Risikomanagement ist in den vergangenen Jahren gestiegen.

Während sich Märkte dynamisch verändern und der demografische Wandel zunehmend spürbar wird, bleibt eine zentrale Herausforderung bestehen: die nachhaltige Förderung von Vielfalt und Chancengleichheit. Das zeigt die aktuelle Untersuchung zur Gender Diversity in der Asset-Management-Industrie des deutschsprachigen Raumes von KPMG, Fondsfrauen und der Universität Mannheim.

Frauenanteil stagniert auf allen Ebenen

Demnach liegt der Frauenanteil der Gesamtbelegschaft der befragten Unternehmen bei 40 Prozent – ein Wert, der sich seit Jahren kaum verändert. Doch mit jeder Hierarchieebene sinkt er spürbar. In Führungspositionen sind nur noch 25 Prozent Frauen vertreten, in Executive Committees und Geschäftsführungen sogar nur 16 Prozent. Der Aufsichtsrat kommt auf 29 Prozent Frauenanteil.

Ein Blick auf die Zeitreihe der vergangenen Jahre zeigt: Der Fortschritt ist minimal. In der Geschäftsführung schwankt der Frauenanteil zwischen 13 und 16 Prozent. Im Executive Committee hat sich der Anteil zwar von 8 Prozent im Jahr 2015 auf aktuell 16 Prozent verdoppelt – ein echter Durchbruch sieht aber anders aus.

Mehr Bewerberinnen, weniger Einsteigerinnen

Besonders alarmierend ist ein gegenläufiger Trend: Während der Anteil der Bewerberinnen auf 38 Prozent gestiegen ist, sank der Anteil der Berufsanfängerinnen von 44 Prozent im Jahr 2017 kontinuierlich auf nun 36 Prozent. Damit liegt er erstmals unter dem Anteil Bewerberinnen.

Weibliche Studierende empfinden die Finanzindustrie laut Studie weiterhin als wenig familienfreundlich, männerdominiert und durch hohe Wettbewerbsintensität geprägt. Flexible Arbeitsmodelle und Kinderbetreuungsangebote sind entweder zu wenig bekannt oder werden nicht als verlässlich wahrgenommen.

„Die Branche steht an einem Punkt, an dem sich entscheidet, wie ernst es ihr mit Vielfalt ist. Dafür braucht es klare Ziele und den Willen, Diversität als echten Wettbewerbsfaktor zu begreifen – um Talente zu gewinnen und das Potenzial erfahrener Führungskräfte zu nutzen“, sagt Maren Schmitz, Partnerin Financial Services und Head of Asset Management bei KPMG in Deutschland.

„Pink Ghettos“ verlieren an Dominanz

Es gibt allerdings auch positive Entwicklungen: Die klassischen „Pink Ghettos“ – Bereiche wie Personal und Marketing mit überproportional hohem Frauenanteil – verlieren an Dominanz. Zwar arbeiten in der Personalabteilung weiterhin 68 Prozent Frauen und im Marketing 55 Prozent, doch die Werte sind über die Jahre gesunken.

Gleichzeitig steigt der Frauenanteil in quantitativen Bereichen wie Portfoliomanagement, Vertrieb und Risikomanagement. Im Portfoliomanagement kletterte er von 19 Prozent im Jahr 2015 auf 32 Prozent. Im Risikomanagement liegt er inzwischen bei 40 Prozent.

Diversity-Richtlinien auf dem Rückzug

Besorgniserregend ist die Entwicklung bei verbindlichen Diversity-Richtlinien. Während 2022 noch 67 Prozent der Unternehmen angaben, entsprechende Richtlinien zur Förderung von Vielfalt und Chancengleichheit zu verfolgen oder deren Einführung zu planen, waren es 2024 nur noch 45 Prozent. Gleichzeitig stieg der Anteil der Unternehmen, die solche Maßnahmen explizit verneinen, von 0 auf 27 Prozent.

Auch beim Thema Entgelttransparenz bleibt die Offenheit gering: Nur 36 Prozent der Unternehmen haben eine Equal-Pay-Policy implementiert. Lediglich zwei von elf befragten Unternehmen berechnen die Lohndifferenz zwischen Männern und Frauen.

Teilzeit bleibt weiblich

Bei der Wahl des Arbeitsvolumens zeigt sich ein klares Muster: Im Jahr 2024 arbeiten nur 6 Prozent der Männer in Teilzeit, aber 33 Prozent der Frauen. Von allen Teilzeitbeschäftigten sind 79 Prozent Frauen und nur 21 Prozent Männer. In Führungspositionen verschiebt sich das Verhältnis leicht: Hier sind 60 Prozent der Teilzeit-Führungskräfte weiblich, 40 Prozent männlich.