Studie: Garantien sind gut fürs Geschäft

Was die Kunden wünschen und Makler für sinnvoll halten deckt sich dabei nicht wirklich. Nur 52 Prozent der 300 im Auftrag der Maklermanagement AG befragten Finanzdienstleister sprechen sich für Sicherungselemente in Fondspolicen aus. Knapp ein Viertel der Makler schaut auf garantierte Rentenfaktoren und 21 Prozent auf Garantien generell, wenn sie sich für ein Produkt entscheiden. Dabei ist es für gut die Hälfte der Befragten entscheidend, dass der Garantiegeber in Deutschland sitzt.