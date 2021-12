Studie: Gesundheitsdebatte pusht Maklergeschäft

Aus der Sparte Finanzen zählten Kapitalanlagen/Beteiligungsfonds und Garantiefonds zu den deutlichsten Aufsteigern. In der Sparte Sach wurden wieder deutlich häufiger private Haftpflicht- und Gebäudeversicherungen angefragt.



Dass vor allem private Vollkrankenversicherungen und auch private Krankenzusatzversicherungen verstärkt nachgefragt wurden, sieht Markus Schöne, Leiter der Gesundheitsmarktforschung der You Gov Psychonomics in der durch die Debatte um Gesundheitsreformen ausgelösten Verunsicherung begründet. „Die drohende Prämienerhöhung und erste Erfahrungen mit Zusatzbeiträgen verursachen bei freiwillig Versicherten einen neuen Nachfrageschub für eine private Absicherung“, so Schöne.Aus der Sparte Finanzen zählten Kapitalanlagen/Beteiligungsfonds und Garantiefonds zu den deutlichsten Aufsteigern. In der Sparte Sach wurden wieder deutlich häufiger private Haftpflicht- und Gebäudeversicherungen angefragt.



Sowohl im Privatkunden- als auch im Firmenkundengeschäft zeigt die Absatzkurve bei den Maklern wieder aufwärts. Hauptgrund für das Plus: Privatkunden fragen in erster Linie nach privaten Krankversicherungsprodukten nach. Finanzprodukte werden ebenfalls deutlicher häufiger angefragt als noch zur Jahresmitte. Der Verkauf von Rentenversicherungsprodukten ist hingegen rückläufig.Dies ist das Ergebnis des vierteljährlich erhobenen Makler-Absatzbarometers des Marktforschungs- und Beratungsinstituts You Gov Psychonomics . Für die Studie wurden bundesweit mehr als 200 hauptberufliche Versicherungs- und Finanzmakler befragt.Der Makler-Absatzindex für das Privatkundengeschäft verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um 20 Indexpunkte und kletterte von 14 (im zweiten Quartal 2010) auf inzwischen 22.Im Firmenkundengeschäft legte der Indexwert ebenfalls deutlich zu und lag im dritten Quartal 2010 bei 27 Indexpunkten. Im Vorjahr rangierte der entsprechende Wert 14 Indexpunkte niedriger. Damit erreichte der Absatzindex in beiden Geschäftsbereichen den besten Wert seit zwei Jahren.Positiv fällt auch das Resümee der befragten Makler aus. Jeder Zweite gibt an, dass Geschäfts habe sich im Vergleich zum Vorquartal positiv entwickelt. Im Vergleich zum Vorjahr attestiert sogar mehr als jeder Zweite eine Verbesserung.