15.05.2014

Studie Globale Energiewende spart 52.000.000.000.000 Euro bis 2050

Bis 2050 könnten durch die Umstellung des Energiesystems auf erneuerbare Energien (Wind, Sonne, Wasser, Erdwärme und teilweise Biomasse) und strengere Effizienzvorgaben beim Energieverbrauch von Gebäuden und Fahrzeugen 115 Billionen Dollar an Brennstoffkosten für Kohle, Öl und Erdgas eingespart werden. Am Ende stehen also knapp 71 Billionen Dollar (rund 52 Billionen Euro) auf der Guthaben-Seite.