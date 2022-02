Studie So wichtig ist deutschen Anlegern das Thema Nachhaltigkeit

Wie wichtig ist Investoren hierzulande das Thema Nachhaltigkeit bei der Geldanlage? Hauck & Aufhäuser Lampe suchte in einer Studie nach einer Antwort auf diese Frage. Heraus kam: Deutschlands Investoren haben Nachholbedarf beim Thema nachhaltige Geldanlage. Es ist nur rund 31 Prozent der Befragten wichtig, dass ein Anlageprodukt Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt, 47 Prozent legen keinen Wert darauf.

Jüngere Menschen achten mehr auf Nachhaltigkeit

Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist bei jüngeren Menschen demnach der Nachhaltigkeitsgedanke deutlich stärker ausgeprägt. Allerdings gaben auch dort 54 Prozent der 18- bis 29-Jährigen an, dass ihnen Nachhaltigkeitskriterien bei der Geldanlage weniger wichtig sind.



Diese Ereignisse haben die Deutschen nachdenklich gestimmt

Die Überschwemmungen in Deutschland und die Freitagsdemonstrationen für das Klima, haben den Deutschen am meisten zu denken gegeben. Zwar gaben 83,2 Prozent der Befragten an, dass sich ihr Interesse an nachhaltigen Geldanlagen durch kein Ereignis verstärkt hat, jedoch haben 3,8 Prozent die Fridays-for-Future-Bewegung genannt und 3,7 Prozent die Flutkatastrophe in Deutschland.

So gut kennen sich Anleger mit dem Thema Nachhaltigkeit aus

Angesichts der steigenden Beliebtheit von nachhaltigen Investments stellt sich die Frage, wie gut die Kenntnisse der Anleger sind. Unter den Anlegern, die regelmäßig online investieren, bezeichneten 43,1 Prozent ihr Wissen über nachhaltige Geldanlage als gut, bei 36,2 Prozent ist das nicht der Fall.