Studie: Hebel-ETFs bleiben nur kurz im Depot

Zudem zeigen Anleger Fingerspitzengefühl: Jeder zweite Privatanleger verwendete für eine Position weniger als 5.000 Euro. Bei gehebelten ETFs ist das Volumen geringer als bei ungehebelten. „Zudem nimmt das investierte Volumen auch mit zunehmender Haltedauer stetig ab“, sagt Studienleiter Leo Schubert, Professor für Betriebswirtschaftslehre in Konstanz. Alle Punkte sprächen dafür, dass die Anleger die eingegangenen Risiken durchaus realistisch bewerten.In 90 Prozent aller untersuchten Fälle lagen die erzielten Renditen zwischen plus 20 und minus 22 Prozent. Die Renditen bei Hebel-ETFs streuen weniger stark als ohne Hebel. So beträgt die Spanne bei doppelt gehebelten Short-ETFs minus 13,1 bis plus 8,6 Prozent. Allerdings gibt es sie erst seit April 2009. Zahlenmaterial aus dem Crash gibt es daher nicht.