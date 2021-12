Redaktion 11.12.2014 Lesedauer: 1 Minute

Studie in Berlin und Köln Die Mietpreisbremse greift

In Berlin wären 60 Prozent der Angebote überteuert, in Köln 43 Prozent: Die geplante Mietpreisbremse würde laut einer Studie einen Großteil der derzeit geforderten Preise drücken. Letztendlich bewirke die Regel aber das Gegenteil von dem, was sie bezweckt.