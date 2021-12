Studie: Jeder zweite Vermittler wäre weg

Die Basisvariante geht von einem nur moderaten Eingriff des Gesetzgebers aus. Danach müssen auf Kundenwunsch hin die Vermittlungsgebühren offengelegt werden. Und der Annahme, dass die wenigsten Kunden diese tatsächlich wissen wollen. Selbst dann jedoch werde die Zahl der Vermittler um fast ein Drittel zurückgehen.

unterstellt einen Zwang zur Offenlegung der Provision und ein großes Interesse der Kunden hieran. Plus eine staatliche Unterstützung der Honorarberatung. Wofür sich die Verbraucher aber im Gegensatz zu den Provisionen nicht interessieren. Dennoch gerieten die Vermittler in Rechtfertigungsnöte. Dann – so Matthias Beenken und Michael Radtke als Autoren der Untersuchung – sei mit einem Rückgang der Vermittler um fast 40 Prozent zu rechnen. Der worst case geht von einem Courtageverbot bei Fondspolicen aus. Und einer Verteilung der Abschlussvergütungen auf die gesamte Vertragslaufzeit. Gleichzeitig würden sich immer mehr Kunden für eine Honorarberatung erwärmen. Immerhin könnte dies zumindest einen Teil der wegbrechenden Provisionen oder Courtagen ausgleichen. Für die Vermittler kämen die Eingriffe jedoch einem Kahlschlag gleich. Ihre Zahl würde sich bei einem Rückgang um 45 Prozent nahezu halbieren.

Schuld daran haben IMD 2, Honorarberatung, Provisionsdeckelung und das Damoklesschwert Provisionsverbot. Der BVK wollte es nun genauer wissen. Und hat eine Studie zur personellen Zukunft des Berufsstandes in Auftrag gegeben. Das Ergebnis ist alarmierend.Drei Szenarien wurden auf ihre Folgen abgeklopft:Hiervon wären Neulinge besonders stark betroffen. Nur jeder zehnte nicht länger als drei Jahre am Markt tätige Betrieb müsste dicht machen. Bis zu 85 Prozent der Vermittler mit einer Historie zwischen drei und zehn Jahren ebenfalls. Nur die alten Hasen wären weniger betroffen. Zwei Drittel etwa könnten überleben.Alle Szenarien wirken sich negativ direkt auf die private Altersvorsorge sowie auf die Abschlüsse von BU- und Pflegepolicen aus. Denn Versicherungen werden ver- und nicht gekauft. BVK-Vizepräsident Gerald Archangeli warnte deshalb bei der Vorstellung der Studie auf der DKM: „Wer die Axt am Vermittler anlegt, legt auch die Axt an den Sozialstaat an.“