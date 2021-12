Studie: Junge GKV-Kunden wollen in die PKV

Junge GKV-Kunden wollen in die PKV

Besonders groß ist das Vertrauen in die PKV unter den jungen Menschen: 81 Prozent der Befragten zwischen 25 und 29 Jahren sehen sie gegenüber der GKV klar im Vorteil.Selbst beim Preis-Leistungs-Verhältnis ziehen 51 Prozent der Umfrageteilnehmer die private Krankenversicherung der gesetzlichen vor. 32 Prozent sind der Auffassung, die GKV-Versicherten bekommen mehr für ihr Geld, der Rest konnte sich nicht entscheiden.32 Prozent der gesetzlich Versicherten würden in die PKV wechseln, wenn sie könnten. Bei den 25- bis 39-Jährigen sind es sogar 48 Prozent. Als wichtigste Gründe nannten die Wechselwilligen die besseren Leistungen der PKV, die Teilhabe der Versicherten am medizinischen Fortschritt und die Flexibilität.