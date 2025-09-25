DAS INVESTMENT beleuchtet die Ergebnisse der diesjährigen Jungmaklerstudie im Detail. Heute: Die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen. Zentrales Thema: die Regulierung.

Kleine Gruppe in der Vermittlerschaft: Nur 4,4 Prozent der Versicherungsmakler sind laut einer Analyse jünger als 30 Jahre.

Junge Makler sind eine kleine und schwer abgrenzbare Zielgruppe. Doch sind ihre Ansichten besonders interessant für eine Brache, die in Zeiten des demografischen Wandels mit Nachwuchssorgen zu kämpfen hat. Die im Juni vorgestellte Studie „Jungmaklermarkt 2025“ des Beratungsunternehmens Bearing Point, den Versicherungsforen Leipzig und von „CoachMeNetto“, einer Coaching-Plattform für die Honorarberatung, versucht eine Annäherung.

In der Untersuchung wurde die Zielgruppe zu zahlreichen Themen rund um ihre Anforderungen, Marktentwicklungen und Zukunftswünsche befragt. Auf dieser Basis analysiert die Studie die Lage und Herausforderungen der jungen Maklergeneration. Die Stichprobengröße umfasst allerdings nur 111 Makler im Alter von 18 bis 45 Jahren, die in einer Online-Umfrage befragt wurden. DAS INVESTMENT stellt die Ergebnisse im Detail in einer Serie exklusiv vor. Heute: Generelles.

Aktuelle Herausforderungen: Regulierung als dominierender Faktor

Die Studienergebnisse zeigen eine klare Hierarchie der aktuellen Herausforderungen. Steigende regulatorische Anforderungen werden von 64,4 Prozent der Befragten als größte Herausforderung genannt. Dies gelte insbesondere für kleinere Maklerbetriebe, die über begrenzte Ressourcen zur Umsetzung gesetzlicher Vorgaben verfügen.

An zweiter Stelle folgt die Zusammenarbeit mit den Versicherern mit 43,3 Prozent. Dazu heißt es in der Untersuchung, dass uneinheitliche Schnittstellen, intransparente Prozesse oder divergierende Erwartungen zwischen Makler und Versicherer effiziente Abläufe hemmen.

Die zunehmende Arbeitskomplexität wird von 40,4 Prozent als Herausforderung empfunden, während die hohe Arbeitsbelastung durch Selbständigkeit 39,4 Prozent beschäftigt. Der Wandel der Vergütungssysteme, zu dem Stornohaftungszeiten, ein drohendes Provisionsverbot und sinkende Courtagen gerechnet werden, wird von 36,5 Prozent als problematisch eingeschätzt. Bemerkenswert ist, dass nur 8,7 Prozent neue Player auf dem Markt als große Herausforderung sehen.

Quelle: Studie „Jungmaklermarkt 2025“

Wie Jungmakler effizienter arbeiten können

Insgesamt sind aus Sicht der Studienmacher Effizienzsteigerungen in bestehenden Prozessen bei Jungmaklern mit generell knappen personellen Ressourcen der Schlüssel zum Erfolg, um den regulatorischen Anforderungen in einer immer komplexeren Welt gerecht werden zu können. „Das oberste Ziel sollte es daher sein, standardisierte Erst- und Bestandsberatungsprozesse zu schaffen.“

Dazu sei eine Analyse der aktuellen Ist-Prozesse der Kundenberatung im ersten Schritt

unabdingbar – dabei könne beispielsweise die DIN-Norm ISO 77230 helfen. Um Komplexitäten zu reduzieren, sollten Jungmakler verstärkt auf digitale Angebote zurückzugreifen oder sich auf bestimmte Produkt- und Kundengruppen spezialisieren. Die erarbeiteten Soll-Prozesse sollten anschließend etabliert und evaluiert werden, um die Wirksamkeit der Veränderungen zu überprüfen. Hierbei könne ein eigeners Handbuch als Nachschlagewerk helfen,

Zukünftige Herausforderungen im Vermittler-Markt

Bei den erwarteten zukünftigen Herausforderungen verstärkt sich die Fokussierung auf regulatorische Aspekte noch weiter. Die Studie weist aus, dass zunehmende Regulierung und Bürokratie von 79,1 Prozent der Befragten als künftige Herausforderung antizipiert wird.

Die Empfehlung der Autoren dazu lautet: „Um diesem entgegenzuwirken, sollten Dokumentations- und Beratungsprozesse standardisiert und möglichst automatisiert werden. Die Zusammenarbeit mit spezialisierten Rechtsberatern kann helfen, regulatorische Anforderungen zu verstehen und effizient zu erfüllen. Zudem sollten digitale Schnittstellen zu bevorzugten Versicherungsunternehmen genutzt werden, um administrative Aufwände zu minimieren. Regelmäßige Evaluierung neuer Softwarelösungen und der Austausch mit Mitbewerbern über Best Practices sind ebenfalls empfehlenswert.“

Digitalisierung und technologische Veränderungen werden von 65,7 Prozent als zukünftige Herausforderung gesehen. Hier sei eine starke Online-Präsenz durch suchmaschinenoptimierte Inhalte, Social Media und digitale Werbekampagnen gefordert, um die Reichweite zu erhöhen und neue Kundensegmente zu erschließen. Die Verschiebung von Kundenbedürfnissen wird wiederum von 42,9 Prozent der Befragten erwartet. Hier seien von den Jungmaklern regelmäßige Kundenbefragungen und

strukturierte Interviews mit Neukunden gefragt,

Neue Player, die das eigene Geschäftsmodell gefährden, werden von 25,7 Prozent als künftige Herausforderung gesehen. Hierzu stellt die Studie fest: „Durch Spezialisierung auf ihre Kernkundschaft können Jungmakler ihren Wettbewerbsvorteil ausbauen. Auch innovative Serviceangebote, die über klassische Beratung hinausgehen, schaffen Mehrwerte. Anstatt neue Marktteilnehmer als Bedrohung zu sehen, sollten Kooperationen geprüft und Erfolgsstrategien der Konkurrenz analysiert werden.“

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Generell sei eine kontinuierliche Weiterbildung essenziell, um regulatorische und technologische Entwicklungen im Blick zu behalten.

Quelle: Studie „Jungmaklermarkt 2025“

Notwendige Veränderungen aus Maklersicht

Die Befragungsergebnisse zu notwendigen Veränderungen zeigen zwei klar Prioritäten. Dass mehr Digitalisierung und Technologieintegration zur Vertriebsunterstützung eingesetzt werden sollte in Zukunft, sagen 74,0 Prozent der Befragten. Standards und Prozesse einzuführen, wird von 73,1 Prozent genannt.

Netzwerk und Kooperationen auszubauen wird von 56,7 Prozent als wichtig erachtet, während 54,8 Prozent es für notwendig halten, sich mehr auch auf unternehmerische Skills zu fokussieren. Auch dahinter folgen zahlreiche Punkte mit hohen Zustimmungswerten.

Quelle: Studie „Jungmaklermarkt 2025“

Fokus auf langfristige Strategie und eine Innovationskultur

Die Studienautoren formulieren dazu: „Jungmakler müssen sich den Veränderungen im Markt anpassen, um langfristig erfolgreich zu bleiben. Der Schlüssel liegt in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des eigenen Geschäftsmodells. Anstatt auf kurzfristige Marktveränderungen mit Einzelmaßnahmen zu reagieren, sollten Makler ihren Fokus klar definieren und ihre Strategie langfristig ausrichten. Dies beginnt mit einer tiefgehenden Analyse der eigenen Werte und Geschäftsziele.“

Darüber hinaus sei die Innovationskultur ein zentraler Erfolgsfaktor. Offenheit für neue

Technologien, Pilotprojekte und kreative Lösungsansätze würden helfen, sich vom Wettbewerb abzuheben. Regelmäßige Fortbildungen zu Themen wie Künstliche Intelligenz, Blockchain und InsurTech seien unerlässlich, um den technologischen Wandel aktiv zu gestalten. Zudem sollten Makler prüfen, welche digitalen Tools ihnen dabei helfen, Prozesse zu automatisieren und Kundenbedürfnisse besser zu erfassen.

Zukunftseinschätzungen zu Marktentwicklungen

Die Studie erfasst auch die Einschätzungen zu verschiedenen Gegenwarts- und Zukunftsthemen. Besonders eine individuelle Rund-um-die-Uhr-Beratung zu Wünschen und Bedürfnissen zum Thema Versicherungen wird als Trend für das Jahr 2030 prognostiziert.

Hohe Zustimmungswerte gibt es auch zu den Aussagen, dass Kunden 2030 weniger den Abschluss und Vergleich von Produktlösungen erwarten, sondern vielmehr eine Moderation aller möglichen Themen oder dass in Zukunft das Premiumsegment stark zunehmen wird. Zudem glauben die Jungmakler, dass Bauchladenkonzepte als Einzelberater 2030 nicht mehr funktionieren und kleinere Maklerhäuser ohne Spezialisierung gänzlich verschwunden sind.



An den flächendeckenden Umstieg auf Honorarberatungsmodelle glauben den Ergebnissen nach jedoch nur wenige der befragten Jungmakler.