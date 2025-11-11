DAS INVESTMENT beleuchtet die Ergebnisse der diesjährigen Jungmaklerstudie im Detail. Heute geht es um das Thema der eigenen Arbeitsorganisation.

Bei vielen Jungmaklern bleiben strategische Planung und Marketing auf der Strecke, wie die Studie offenbart.

Junge Makler sind eine kleine und schwer abgrenzbare Zielgruppe. Doch sind ihre Ansichten besonders interessant für eine Branche, die in Zeiten des demografischen Wandels mit Nachwuchssorgen zu kämpfen hat. Die im Juni vorgestellte Studie „Jungmaklermarkt 2025“ des Beratungsunternehmens Bearing Point, den Versicherungsforen Leipzig und von „CoachMeNetto“, einer Coaching-Plattform für die Honorarberatung, versucht eine Annäherung.

In der Untersuchung wurde die Zielgruppe zu zahlreichen Themen rund um ihre Anforderungen, Marktentwicklungen und Zukunftswünsche befragt. Auf dieser Basis analysiert die Studie die Lage und Herausforderungen der jungen Maklergeneration. Die Stichprobengröße umfasst allerdings nur 111 Makler im Alter von 18 bis 45 Jahren, die in einer Online-Umfrage befragt wurden. DAS INVESTMENT stellt die Ergebnisse im Detail in einer Serie exklusiv vor. Heute: Die Organisation der eigenen Arbeit.

Zeitfresser Administration: Jungmakler im Effizienzkampf

Die Studienautoren stellen fest, dass die Verteilung der Arbeitszeit bei Jungmaklern erhebliches Optimierungspotenzial aufweist. Mit 35 Prozent ihrer Arbeitszeit konzentrieren sich die Befragten auf Kundenberatung – den Kernbereich ihrer Tätigkeit. Allerdings verschlingt die Administration mehr als ein Fünftel der Arbeitsstunden, während das Thema strategische Konzeption mit lediglich 14 Prozent deutlich zu kurz käme. Das gilt auch für die Kundengewinnung mit 12 Prozent. Hier läge der Zielwert einer wachstumsorientierten Strategie bei 15 bis 20 Prozent.

Die Empfehlung der Studie: Administrative Routineaufgaben sollten an Assistenzkräfte abgegeben und durch digitale Tools effizienter gestaltet und nach Möglichkeit automatisiert werden, sodass mehr Ressourcen für die strategische Planung geschaffen werden. Eine weitere, durchaus diskutable Empfehlung der Autoren ist, dass Makler ständig erreichbar sein sollten.

Quelle: Studie „Jungmaklermarkt 2025“

Standardisierung als Wettbewerbsvorteil

Ein Kernproblem identifiziert die Studie in fehlenden standardisierten Prozessen. Lediglich 24,5 Prozent der befragten Jungmakler verfügen über vollständig dokumentierte Beratungs- und Arbeitsprozesse. Weitere 33 Prozent haben immerhin eine teilweise Dokumentation etabliert, während 16 Prozent bislang keine Standardisierungspläne verfolgen.

Die Studienautoren betonen die Notwendigkeit strukturierter Abläufe als Erfolgsfaktor: „Die zunehmenden regulatorischen Anforderungen und Compliance-Vorgaben machen es notwendig, Beratungsschritte nachvollziehbar und standardisiert zu gestalten.“ Gleichzeitig ermögliche eine klare Prozessstruktur effizienteres Arbeiten und begünstige langfristig Wachstum und Skalierbarkeit.

Für Makler ohne etablierte Standards empfiehlt die Studie einen strukturierten Ansatz: zunächst klare Ziele definieren, dann eine Ist-Analyse durchführen, den Beratungsprozess in klare Phasen unterteilen und schließlich in einer Pilotphase testen. Danach sind laut der Autoren regelmäßige Überprüfungen und Optimierungen essenziell. „Definierte Kennzahlen, wie Kundenzufriedenheit oder Bearbeitungszeit, helfen dabei, den Erfolg des Prozesses messbar zu machen.“ Auch die Digitalisierung sollte fortlaufend berücksichtigt werden.

Quelle: Studie „Jungmaklermarkt 2025“

Kennzahlensteuerung: Potenzial wird verschenkt

Bei der Unternehmenssteuerung mittels Key Performance Indicators (KPIs) zeigt sich ein differenziertes Bild. Nur 29,5 Prozent der Jungmakler überwachen und analysieren Kennzahlen regelmäßig. 37,1 Prozent überprüfen sie gelegentlich. 8,6 Prozent erfassen überhaupt keine Kennziffern.

Als wichtige Kennzahlen nennt die Studie:

Akquise: Anzahl neuer Leads pro Monat, Abschlussquote, durchschnittliche

Zeit von Erstkontakt bis Abschluss

Zeit von Erstkontakt bis Abschluss Vergütung: Durchschnittlicher Courtagewert pro Vertrag, Verhältnis von

Bestand zu Neugeschäft

Bestand zu Neugeschäft Kunden: Vertragsdichte pro Kunde, Kundenzufriedenheit (zum Beispiel via „Net Promoter Score“), Stornoquote

Die Studie empfiehlt die Konzentration auf wenige, aber aussagekräftige Kennzahlen wie Stornoquote, Vertragsdichte pro Kunde und Kundenzufriedenheit. Für diese sollten realistische Zielwerte bestimmt und in festgelegten Zeiträumen überprüft werden.

Die Studienautoren „KPIs machen den Unterschied zwischen Unternehmern und Selbstständigen“, argumentieren die Studienautoren. „Unternehmer steuern ihre Geschäftsergebnisse mithilfe von messbaren Kennzahlen, während Selbstständige oft auf ihre eigenen Arbeitsstunden und direkten Einsatz angewiesen sind.“

Quelle: Studie „Jungmaklermarkt 2025“

Versicherungssparten: Fokus auf Sachversicherungen

Die Analyse der Bestandsverteilung offenbart klare Schwerpunkte. Bei 90 Prozent der Jungmakler beträgt der Anteil von Sachversicherungen maximal 55 Prozent, bei 82 Prozent bis zu 40 Prozent. Krankenversicherungen spielen eine deutlich kleinere Rolle – bei 90 Prozent der Makler liegt der KV-Anteil bei maximal 20 Prozent.

Auch Arbeitskraftabsicherungen nehmen einen moderaten Stellenwert ein: Bei 85 Prozent der Befragten beträgt der AKS-Anteil maximal 30 Prozent. Altersvorsorge bewegt sich in ähnlichen Dimensionen, während Todesfallabsicherungen nahezu marginal sind – bei 97 Prozent der Makler liegt deren Anteil bei zehn Prozent oder weniger.

Besonders auffällig zeigt sich die geringe Bedeutung von Gewerbeversicherungen: 20 Prozent der Makler sind in diesem Bereich überhaupt nicht aktiv, bei 82 Prozent beträgt der Gewerbe-Anteil maximal zehn Prozent. Finanzierungen spielen mit einem Anteil von maximal fünf Prozent bei 80 Prozent der Makler kaum eine Rolle, 60 Prozent bieten diese Dienstleistung gar nicht erst an.

Jungmakler sollten den Markt zu beobachten und analysieren, welche Versicherungssparten im eigenen Umfeld besonders gefragt sind oder Wachstumspotenzial bieten. „Entscheiden sich Jungmakler für eine ganzheitliche Beratung, ist es empfehlenswert, Prozesse weitestgehend zu standardisieren und bestimmte Spezialproduktthemen an Spezialisten aus dem eigenen Expertennetzwerk auszulagern“, schreiben die Autoren. Oft ließen sich die Beziehungen zu Versicherungsgesellschaften, spezialisierten Dienstleistern und Maklerkollegen durch Vergütungsvereinbarungen langfristig stärken.

Nachhaltigkeit: Noch kein Mainstream

Beim Thema Nachhaltigkeit zeigt die Studie, dass erst eine Minderheit der Jungmakler dieses strategisch verankert hat. Lediglich 6,8 Prozent der Befragten haben Nachhaltigkeit als zentralen Unternehmenswert mit aktiven Programmen etabliert. Die größte Gruppe mit 43,7 Prozent erkennt Nachhaltigkeit zwar an, hat aber keine spezifischen Programme implementiert. 26,2 Prozent sehen Nachhaltigkeit als nicht relevant für ihr Unternehmen.

„Für Jungmakler bedeutet Nachhaltigkeit eine große Chance“, betonen die Autoren. Wer auf nachhaltige Angebote setzt, ressourcenschonende Prozesse etabliert und soziale Verantwortung übernimmt, positioniere sich als moderner und vertrauenswürdiger Partner. „Das steigert nicht nur die Neukundengewinnung und stärkt die Bindung zu Bestandskunden, sondern macht auch als Arbeitgeber attraktiver und führt letztlich zu einem nicht von der Hand zu weisenden Wettbewerbsvorteil.“

Zur Umsetzung sollten Makler messbare Nachhaltigkeitsziele in allen drei Dimensionen (ökologisch, ökonomisch, sozial) definieren und eine verantwortliche Person benennen. Wichtig sei die Integration ESG-konformer Produkte ins Portfolio sowie die Kooperation mit nachhaltigen Versicherern und Netzwerken. Intern empfehle sich die Digitalisierung von Prozessen, papierlose Büroorganisation und der Einsatz erneuerbarer Energien. Soziales Engagement durch gemeinnützige Projekte und Mitarbeiterschulungen zur nachhaltigen Beratung verankerten Nachhaltigkeit zudem in der Unternehmenskultur.

Quelle: Studie „Jungmaklermarkt 2025“

Automatisierung als Schlüssel zur Effizienzsteigerung

In einem Exkurs thematisiert die Studie auch die Automatisierungsprozesse im Maklerbüro. Die Autoren argumentieren, dass diese angesichts von Fachkräftemangel, technologischer Abhängigkeit und steigendem Wettbewerbsdruck zur strategischen Notwendigkeit geworden ist.

Konkrete Automatisierungspotenziale identifiziert die Studie in sechs Bereichen: bei der Mehrfachverwendung von Content für verschiedene Kanäle, bei der Terminvereinbarung durch Online-Tools, bei der asynchronen Datenaufnahme vor Beratungsterminen, bei der Standardisierung von Beratungsprozessen, bei der digitalen Abschlussabwicklung sowie beim automatisierten Cross-Selling und der Bestandsbetreuung.

„Automatisierung ist keine Spielerei, sondern Überlebensstrategie“, lautet das Fazit der Studienautoren. „Makler, die frühzeitig in schlanke, digitale Prozesse investieren, gewinnen nicht nur Zeit – sie erhöhen ihre Beratungsqualität, verbessern die Kundenerfahrung und bleiben langfristig wettbewerbsfähig.“