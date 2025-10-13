Junge Makler sind eine kleine und schwer abgrenzbare Zielgruppe. Doch sind ihre Ansichten besonders interessant für eine Branche, die in Zeiten des demografischen Wandels mit Nachwuchssorgen zu kämpfen hat. Die im Juni vorgestellte Studie „Jungmaklermarkt 2025“ des Beratungsunternehmens Bearing Point, den Versicherungsforen Leipzig und von „CoachMeNetto“, einer Coaching-Plattform für die Honorarberatung, versucht eine Annäherung.

In der Untersuchung wurde die Zielgruppe zu zahlreichen Themen rund um ihre Anforderungen, Marktentwicklungen und Zukunftswünsche befragt. Auf dieser Basis analysiert die Studie die Lage und Herausforderungen der jungen Maklergeneration. Die Stichprobengröße umfasst allerdings nur 111 Makler im Alter von 18 bis 45 Jahren, die in einer Online-Umfrage befragt wurden. DAS INVESTMENT stellt die Ergebnisse im Detail in einer Serie exklusiv vor. Heute: Zusammenspiel von Versicherern und Maklern.

Keine einseitige Präferenz für Pools

Bei der Frage nach den genutzten Anbindungsformen zu Versicherern und Pools zeigt sich laut Studienergebnissen ein klares Bild: Die Mehrheit der befragten Jungmakler setzt auf eine Mischung verschiedener Anbindungsformen. 39,1 Prozent nutzen überwiegend Pools und dabei nur wenige Direktanbindungen, während 28,6 Prozent überwiegend auf Direktanbindungen mit gleichzeitig einigen Pools setzen. Nur 20,0 Prozent arbeiten ausschließlich über Pools, während 8,6 Prozent nur Direktanbindungen verwenden. Eine 50/50-Aufteilung praktizieren lediglich 3,8 Prozent der Befragten.

Die Studienautoren empfehlen: „Insbesondere bei spezialisierten Unternehmen ist ein individuelles Abwägen empfehlenswert und es lohnt sich durchaus, die Vorteile direkter Anbindungen zu Versicherern für die Hauptproduktlinien zu fokussieren. Jungmakler, die hinsichtlich ihrer Beratungsthemen und Produkte breit aufgestellt sind, können sich auf Pools konzentrieren und hier alle angebotenen Vorteile und Services in Anspruch nehmen, insbesondere in den Bereichen Technologie und Backoffice-Unterstützung.“

Grundsätzlich empfehle sich, etwa alle drei Jahre die Direkt- und Poolanbindungen hinsichtlich des persönlichen Nutzens zu hinterfragen und die Optionen in Bezug auf die Leistungen, Produktpalette und technologische Unterstützung zu evaluieren.

Softwarelösungen als Hauptvorteil der Pools

Bei den genutzten Unterstützungsleistungen aus Maklerpools und Verbünden zeigen die Erhebungsergebnisse eine klare Dominanz digitaler Angebote. 77,9 Prozent der befragten Jungmakler nutzen Softwarelösungen ihrer Pools. Weiterbildungsangebote werden von 68,3 Prozent aktiv wahrgenommen. Klassische Unterstützungsangebote wie Produktschulungen würden hingegen an Bedeutung verlieren. Allerdings nennt die Studie hier keine Referenzzahlen, die diese Aussage belegen könnte.

Die bereits eingesetzten Softwarelösungen sollten von Jungmaklern kritisch hinsichtlich der persönlichen Effizienzgewinne hinterfragt und geprüft werden, ob und wofür sie aktiv genutzt werden.

Quelle: Studie „Jungmaklermarkt 2025“

Wartezeiten als Hauptproblem in der Versicherer-Kooperation

Die Zusammenarbeit mit Versicherern ist laut Studie von erheblichen Problemen geprägt. Mit 85,3 Prozent nennt die überwältigende Mehrheit der Befragten zu lange Wartezeiten als wesentliche Herausforderung. An zweiter Stelle folgt mit 72,6 Prozent die Klage, dass Schadenfälle zu lange in der Bearbeitung brauchen. Andere Mängel folgen mit deutlichem Abstand.

Die Studienautoren empfehlen zur Bewältigung dieser Herausforderungen: "Um diese Herausforderungen zu bewältigen, ist es sinnvoll, neben einer Spezialisierung auf Kundengruppen auch eine Produktspezialisierung zu prüfen." Als praktisches Instrument schlagen sie vor: "Ein effektives Mittel zur Verbesserung der Zusammenarbeit ist das Führen einer 'Fehlerliste'. Dabei sollten Unzufriedenheiten sofort dokumentiert werden, beispielsweise zur Antragsbearbeitungsdauer, dem betroffenen Versicherer sowie dem zuständigen Ansprechpartner."

Weiter heißt es: "Einmal im Quartal sollte diese Liste analysiert und entsprechende Rückmeldungen an die jeweiligen Ansprechpartner der Versicherer geschickt werden." Die Autoren raten außerdem: "Zudem ist es ratsam, die fünf größten Herausforderungen klar zu definieren und diese mit den (drei) wichtigsten Versicherern zu besprechen. Dabei sollten konkrete Messgrößen (KPIs) vereinbart und deren Einhaltung regelmäßig gemeinsam überprüft werden, insbesondere in Bezug auf Rücklaufzeiten."

Datenaustausch bereitet die größten Prozess-Probleme

Bei der Frage nach besonders schwierigen Prozessen in der Zusammenarbeit mit Versicherern steht der "Datenaustausch (zum Beispiel BiPro)" mit 64,1 Prozent klar an erster Stelle. Die Autoren konstatieren: "Mit 64 Prozent Zustimmung ist dies der am häufigsten genannte Problemfaktor – insbesondere BiPro-Schnittstellen werden als komplex und fehleranfällig wahrgenommen."

Die "Angebotserstellung" bereitet 39,1 Prozent der Befragten Schwierigkeiten, während das "Einholen von Produktinformationen" für 30,4 Prozent problematisch ist. Die "Angebotszeichnung" wird von 28,3 Prozent als herausfordernd empfunden. Das "Beantragen von Marketingmaterial/Kampagnen" stellt für 15,2 Prozent ein Problem dar.

Die Studienautoren empfehlen: "Um die größten Hindernisse zu identifizieren, empfiehlt es sich, Herausforderungen direkt zu dokumentieren. Eine quartalsweise Überprüfung der häufigsten Probleme und gezielte Rückmeldungen an die Versicherer helfen, strukturelle Verbesserungen voranzutreiben."

Als Lösungsansatz schlagen sie vor: "Eine Möglichkeit zur Optimierung der Zusammenarbeit besteht darin, gezielt Self-Service-Funktionen einzufordern, die den Arbeitsalltag erleichtern. Eine klare Prioritätenliste hilft dabei, Versicherern konkrete Wünsche mitzuteilen."

Zur Produktspezialisierung führen die Autoren aus: "Auch die Produktspezialisierung kann von Vorteil sein: Wer sich auf bestimmte Produkte fokussiert, hat die Möglichkeit, Direktanbindungen zu bevorzugten Versicherern aufzubauen. Dadurch lassen sich Prozesse effizienter gestalten und beschleunigen, während Anregungen und Wünsche mit einer Direktanbindung mehr Wirkung entfalten als ohne."

Self-Services und Automatisierung als Hauptwünsche

Bei den Bereichen, in denen sich Jungmakler zukünftig mehr Unterstützung von Versicherern wünschen, stehen "einfache Self Services (z.B. via Maklerportal)" mit 44,6 Prozent an erster Stelle. "Automatisierte, personalisierte Kampagnen" wünschen sich 18,5 Prozent, während "Potenzialanalysen" von 10,9 Prozent nachgefragt werden. "Fachwissen/Coaching für Produktbereiche" halten 8,7 Prozent für wichtig.

In den offenen Antworten wurden laut Studie genannt: "Schnellerer Datenaustausch, digitale Schnittstellen zum Bestand, Vereinheitlichung von Standards, Aufarbeitung der Gesundheitshistorie, finanzielle Unterstützung bei Übernahme von Mehrleistungen, hochwertigeres Weiterbildungsangebot, Umsetzung BiPro-Norm."

Die Studienautoren betonen die Bedeutung der Digital Natives: "Besonders die Digital Natives, die heute zwischen 20 und 25 Jahre alt sind, werden in zehn Jahren eine zentrale Zielgruppe für das Maklergeschäft der Versicherer sein. Ein großer Teil dieser Generation kommuniziert vorrangig über digitale Kanäle, ist mit Technologie aufgewachsen und vertraut dieser."

Sie fordern: "Sie möchten ein digitales Geschäftsmodell aufbauen, in dem moderne Self-Services, technologiegestützte Dienstleistungen und Produkte sowie eine personalisierte Betreuung selbstverständlich sind."

Aktive Kommunikation gegenüber Versicherern gefordert

Die Studienautoren appellieren an die Eigeninitiative der Makler: "Um gezielt Unterstützung von Versicherern zu erhalten, sollten Makler ihre Anforderungen klar kommunizieren. Es empfiehlt sich, den Maklerbetreuern konkret mitzuteilen, welche Verbesserungen gewünscht sind, beispielsweise die Optimierung des Maklerportals oder automatisierte Kampagnen."

Weiter heißt es: "Feedback-Runden und Umfragen der Versicherer sollten aktiv genutzt werden, um ihren Anliegen gezielt Ausdruck zu verleihen. Zudem kann es hilfreich sein, sich an Arbeitsgruppen oder Initiativen zu beteiligen, die sich mit Digitalisierung und der Kooperation zwischen Maklern und Versicherern befassen."

Als zusätzliche Strategie empfehlen die Autoren: "Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich mit anderen Maklern zusammenzuschließen, um gemeinsame Anforderungen gesammelt an die Versicherer heranzutragen. Wer sich Partner für neue Tools oder Funktionen anbietet, trägt aktiv zur Weiterentwicklung von Self-Services oder Schnittstellenlösungen bei."

Sie resümieren: „Letztlich zeigt sich, dass Versicherer eher bereit sind, neue Technologien bereitzustellen, wenn Makler diese aktiv nachfragen und zur Implementierung bereit sind.“