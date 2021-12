Studie Lernen die Deutschen die Aktie doch noch lieben?

Die Zahl der Aktienanleger sinkt. Allein im Jahr 2014 kehrte fast eine halbe Million Anleger der Aktienanlage den Rücken. Aktie und Aktienfonds spielen mit einem Anteil am Geldvermögen von gerade einmal gut 7 Prozent eine vernachlässigbare Rolle.

Doch woran liegt das. Dieser Frage gingen das Deutsche Aktieninstitut (DAI) und die Börse Stuttgart in einer Umfrage nach. Dabei wurden mehr als 2.000 Personen - davon 241 Aktienbesitzer (11,9 Prozent) - befragt.

Das Ergebnis: Es gibt viele hartnäckige Vorurteile und Fehleinschätzungen, die den Bundesbürgern die Lust auf Aktienanlagen gehörig verderben. Besonders hartnäckig halten sich demnach die Vorurteile, dass die Aktienanlage gute wirtschaftliche Kenntnisse voraussetzt (74 Prozent der Befragten), bei kleineren Anlagebeträgen nicht sinnvoll ist (55 Prozent), nicht einfach ist (50 Prozent) sowie unsicher und riskant ist (44 Prozent).