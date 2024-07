Das Fachmagazin „Asscompact“ hat die Ergebnisse einer eigenen Studie zur Auszeichnung der besten Anbieter im Schaden- und Unfallgeschäft 2024 veröffentlicht. Basis war eine Online-Umfrage unter 308 Vermittlern der Finanz- und Versicherungsbranche. Berücksichtigt wurden die Produktarten: Private Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude und Unfall. Basis der Bewertung ist die angegebene Höhe des Geschäftsanteils.

Haftpflichtkasse und VHV dominieren Kompositgeschäft

Dabei zeigen sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügige Verschiebungen. So verteidigt die Haftpflichtkasse erfolgreich ihre Spitzenposition in den Bereichen Hausratversicherung und Private Haftpflicht, jeweils vor der VHV. Die Hannoveraner hingegen holen bei der Unfallversicherung hingegen einen Platz auf und verdrängen die Haftpflichtkasse vom ersten Platz. Die Domcura bleibt unangefochten an der Spitze der Wohngebäudeversicherung. Auch hier die ist VHV mit Platz 2. stark vertreten. Einer der Gewinner der diesjährigen Untersuchung ist auch die Alte Leipziger, die sich in mehreren Produktbereichen im Ranking deutlich verbessern konnte.

Mit welchen Anbietern die Makler am zufriedensten sind

Auch die Zufriedenheit der Versicherungsmakler mit den Produktgebern wurde in den Blick genommen. Um diese einschätzen zu können, wurden die Studienteilnehmer gebeten, die Produktgeber anhand von 13 Leistungskriterien, wie beispielsweise Produktqualität, Schadenregulierung und das Preis-Leistungs-Verhältnis, zu bewerten, die je nach ihrer Relevanz unterschiedlich gewichtet einfließen. Nähere Angaben zur Untersuchungsmethodik machte „Ass Compact“ nicht.

Im Bereich Hausratversicherung konnten sich die Haftpflichtkasse, VHV, Dema und Grundeigentümer-Versicherung (GEV) als Qualitätsführer behaupten. Bei der Privaten Haftpflichtversicherung teilen sich die Haftpflichtkasse und die VHV den Spitzenplatz. In der Unfallversicherung konnte sich erneut die Stuttgarter durchsetzen, die beim Geschäftsanteile-Ranking gerade mal auf den fünften Platz kam. In der Wohngebäudeversicherung liegen der Digitalversicherer Rhion und die VHV gemeinsam vorne.

Stellenwert der Wohngebäudeversicherung steigt

Besonders interessant war in diesem Jahr der Blick auf die Wohngebäudeversicherung, befeuert durch die Hochwasserlagen der zurückliegenden Wochen und Monate und die Diskussion um die Einführung einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden. Hier zeigte sich laut der Studienmacher, dass die Entwicklungen sich in den Leistungskriterien zur Bewertung der Gesamtzufriedenheit zunehmend widerspiegeln. Größter Einflussfaktor sei die Produktqualität. Eine hochwertige Police zeichne sich durch umfassenden Schutz und transparente Bedingungen aus. Das Preis-Leistungs-Verhältnis besitze den zweitgrößten Einfluss. Die Schadenregulierung taucht als Einflussfaktor neu in den Top-3-Kriterien auf.

Hohe Umsatzerwartungen für die kommenden Jahre

Vor diesem Untergrund erklärt sich auch, dass die befragten Versicherungsmakler in der Sparte Wohngebäudeversicherung eine besonders positive Umsatzentwicklung in den kommenden drei Jahren erwarten. Hier sei die Qualität der Schadenregulierung rasch ein Grund, über die Treue zum beziehungsweise den Wechsel des Versicherers nachzudenken. Nach der Wohngebäudeversicherung sehen die Befragten in der Rechtsschutzversicherung ebenfalls eine positive Umsatzentwicklung. Auf den weiteren Plätzen folgen die Tierhalterhaftpflicht- sowie die Hausratversicherung.