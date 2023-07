Trotz Mietsprüngen von bis zu 50 Prozent Studie: Stärkere Regulierung möblierter Wohnungen nicht notwendig

Steigen Vermieter vermehrt auf möblierte Wohnungen um, um die Mietpreisbremse zu umgehen? Dieser Frage ist die Beratungsfirma Oxford Economics im Auftrag des FDP-geführten Bundesjustizministeriums nachgegangen. Das Ergebnis fällt eindeutig aus: Es gebe keine Indizien dafür, dass „die Einführung der Mietpreisbremse zu einer systematischen Umwandlung von Leerwohnungen in möblierte Mietwohnungen geführt hat“, heißt es in einer Veröffentlichung des Ministeriums.

Der Hintergrund: Normalerweise darf die Miete bei Bestandswohnungen bei Neuvermietung maximal 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Vermieter möblierter Wohnungen können allerdings einen Zuschlag erheben, den sie nicht gesondert ausweisen müssen. Durch dieses Schlupfloch lässt sich die Mietpreisbremse umgehen. Einige Bundesländer wollen die Regeln verschärfen. So hat der Bundesrat jüngst eine Gesetzesinitiative auf den Weg gebracht, die vorsieht, die Mietpreisbremse auf möblierte Wohnungen auszuweiten sowie den Möblierungszuschlag zu deckeln.

Mietpreise für möblierte Wohnungen um 50 Prozent gestiegen

Das Angebot möblierter Wohnungen steigt seit Jahren, die Mietpreise sind explodiert. Das geht auch aus der Studie des Bundesjustizministeriums hervor. Demnach haben sich die Angebotsmieten für leere Wohnungen seit dem Jahr 2013 um 38 Prozent von 7 Euro auf knapp 10 Euro pro Quadratmeter erhöht. Bei möblierten Mietwohnungen sind die Durchschnittspreise im gleichen Zeitraum deutlich stärker gestiegen – um 50 Prozent von 14 Euro auf 21 Euro. Teilweise handele es sich bei den ausgewerteten Angaben jedoch um Gesamtmieten, schränken die Studienautoren ein.

Einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung des Immobilienportals Immoscout24 zufolge kletterten die Mietpreise für möblierte Wohnungen seit 2018 um bis zu 45 Prozent. Der Anteil der Angebote am Gesamtmarkt stieg im selben Zeitraum um 5 Prozentpunkte von 8 auf 13 Prozent. In den fünf größten Metropolen der Bundesrepublik handele es sich mittlerweile bei mehr als jedem dritten Inserat um eine möblierte Wohnung, heißt es von Immoscout. Besonders betroffen ist Berlin: In der Hauptstadt verzeichnete das Portal im vierten Quartal 2022 erstmals mehr Angebote für möblierte Wohnungen (51 Prozent) als für unmöblierte Wohnungen (49 Prozent).

Der Studie von Oxford Economics zufolge handelte es sich bei 27 Prozent der im vergangenen Jahr öffentlich zugänglichen Inserate um möblierte Wohnungen. Seit Januar 2013 sei der Anteil dieser Inserate an allen Mietwohnungsangeboten um 45 Prozent gestiegen, heißt es. Die Zahl der Wohnungsangebote ohne Möblierung sei im selben Zeitraum stark gesunken. Wer eine Mietwohnung suche, stehe daher immer öfter vor der Entscheidung, alternativ auf ein möbliertes Angebot zurückzugreifen, so die Autoren der Studie.

Viele Mieter müssen auf möblierte Wohnungen ausweichen – besonders Geringverdiener

Im vergangenen Jahr wohnten etwa 14 Prozent der Mieter in einer solchen Wohnung – zwei Drittel von ihnen hatte den Angaben zufolge nicht explizit nach möblierten Angeboten gesucht. Während etwa 40 Prozent aus dieser Gruppe sich während der Suche doch noch bewusst für eine möblierte Wohnung entschieden hätten, seien 27 Prozent gezwungen gewesen, auf den möblierten Markt ausweichen. Dabei handele es sich tendenziell eher um Menschen mit geringeren Einkommen.

Möblierte Wohnungen werden dabei besonders häufig von Privatvermietern angeboten. Ihr Anteil liege bei zwei Dritteln – Tendenz steigend. Nach Angaben der interviewten Makler und Vermieter handele es sich häufig um Kapitalanleger. Der in der Kritik stehende Möblierungszuschlag liegt laut Berechnungen von Oxford Economics in ausgewählten Städten in der Spanne zwischen 3,50 Euro und 7,00 Euro pro Quadratmeter. Allerdings bezieht sich diese Auswertung nur auf die Jahre 2007 bis 2018 – der jüngste Boom wird dadurch nicht miterfasst.

Die Studienautoren sehen zwar „keine Indizien für eine umfassende strategische Umwandlung“ leeren Wohnraums in möblierte Wohnungen. Die Ergebnisse würden aber nahelegen, dass Vermieter die Mietpreisbremse zum Anlass genommen hätten, um die Möblierungszuschläge zu erhöhen. Das treffe vor allem auf Wohnungen zu, die zeitlich begrenzt – zum „vorübergehenden Gebrauch“ – vermietet werden und für die viele Mieterschutzregeln generell nicht gelten. Bei unbefristet vermieteten eingerichteten Wohnungen seien die Möblierungszuschläge eher gesunken. Vermieter zu verpflichten, den Zuschlag im Mietvertrag auszuweisen, sei daher nicht notwendig, heißt es.

Vermieter spezialisieren sich auf möblierte Wohnungen „zum vorübergehenden Gebrauch“

Die Studienautoren gehen allerdings von einer Marktverschiebung hin zu mehr kurzfristig vermieteten Wohnungen aus: „In der Tat legen die Analysen nahe, dass Vermieter möblierten Wohnraums auf die Einführung der Mietpreisbremse in dieser Weise reagiert haben könnten, nämlich indem sie sich auf die Zielgruppe spezialisieren, die nur zum vorübergehenden Gebrauch anmietet“, so die Studie. Eine strengere Regulierung des möblierten Mietwohnungsmarktes halten die Autoren der Erhebung dennoch für „entbehrlich“.

Allerdings sollten diese Wohnungen bei der Erstellung von Mietspiegeln grundsätzlich berücksichtigt werden, so die Empfehlung. Dadurch könnten sowohl Mieter als auch Vermieter die zulässige Miete für möblierte Wohnungen, die unter die Mietpreisbremse fallen, einfach ermitteln, heißt es. Wichtig sei zudem, gesetzlich genau zu regeln, wann eine Vermietung „zum vorübergehenden Gebrauch“ vorliege. Als Kriterium empfehlen die Forscher die Vorgabe einer bestimmten Mietdauer. Derzeit gelten je nach Kommune teils unterschiedliche Vorgaben. So ist die vorübergehende Vermietung als Ferienwohnung meist unzulässig. Als entscheidend gilt, dass Mieter ihren Lebensmittelpunkt – wenn auch für kurze Zeit – an den Ort verlegen müssen, etwa für eine befristete berufliche Tätigkeit.

Dass ein Teil der Mieter auf möblierte Wohnungen ausweichen muss, stufen die Autoren ebenfalls nicht als bedenklich ein. Dazu seien bislang „nur verhältnismäßig wenige Wohnungssuchende gezwungen“. Um dem entgegenzuwirken, müsse das Wohnungsangebot erhöht werden.

Bundesländer und Mieterverbände wollen Verschärfung

Mieterverbände halten Reformen dagegen dringend für notwendig: „Die Mietpreisbremse muss dringend scharf gestellt werden, denn der Anteil möblierter Wohnungen, mit denen die Mietpreisbremse in der Praxis oft umgangen wird, steigt gerade enorm“, warnte der Präsident des Deutschen Mieterbundes bereits im Frühjahr. Es könne nicht sein, dass in Städten wie Berlin inzwischen mehr als die Hälfte aller angebotenen Wohnungen möbliert angeboten würden, einzig mit dem Grund der maximalen Gewinnerzielung. „Hier besteht akuter politischer Handlungsbedarf“, so Siebenkotten weiter.

Das sehen auch die Hamburger SPD und Grünen so, die gemeinsam mit der Bremer Landesregierung den Gesetzesentwurf zur Verschärfung des Mieterschutzes in den Bundesrat eingebracht hatten. „Eine gezielte Umgehung der Mietpreisbremse durch möblierte Vermietungen oder kurze Vertragslaufzeiten nehmen wir nicht mehr länger hin“, so Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD). Vermieter sollten Möblierungszuschläge klar und transparent ausweisen. Zudem sieht der Gesetzesentwurf vor, dass Kurzzeitvermietungen ab sechs Monaten nicht mehr generell von der Mietpreisbremse ausgenommen werden. „Damit schützen wir Mieterinnen und Mieter effektiv vor überhöhten Angebotsmieten“, sagt Pein.

Nachdem der Bundesrat für die Initiative gestimmt hat, wird das Papier nun der Bundesregierung vorgelegt, die eine Stellungnahme dazu erarbeitet. Anschließend stimmt der Bundestag über das Gesetz ab. Gelingt es den Bundesländern, ihre Initiative durchzusetzen, könnten die Änderungen – laut Entwurf – im Juli 2024 in Kraft treten.