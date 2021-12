Studie: Nachhaltigkeits-Stars des Wertpapierhandels

84 Prozent der Unternehmen auf der Käuferseite (Buyside-Firmen) planen einen Ausbau ihrer Tätigkeiten bei sozialverantwortlichen Investitionen und nachhaltigen Anlagestrategien im nächsten Jahr.Das ergab eine Studie, die von Thomson Reuters und dem britischen Verband für nachhaltige Investments und Finanzen (UKSIF) durchgeführt wurde. Dabei wurden 400 Investmentexperten aus 23 Ländern befragt.Die Forscher kürten folgende Broker und Brokerhäuser zu Nachhaltigkeits-Stars 2011 (Platzierungen 2010 in Klammern):1. CA Cheuvreux (1)2. Bank of America Securities - Merrill Lynch (11)3. HSBC (4)1. Bank of America Securities – Merrill Lynch (9)2. CA Cheuvreux (2)3. Citi (5)1. Sarj Nahal, Bank of America Securities - Merrill Lynch (1)2. Meg Brown, Citi (5)3. Valery Lucas-Leclin, Bank of America Securities - Merrill Lynch (2)1. Oddo Securities (1)2. CA Cheuvreux (3)3. UBS (2)1. Jean-Philippe Desmartin, Oddo Securities (1)2. Robert Walker, CA Cheuvreux (4)3. Sébastien Thévoux Chabuel, Oddo Securities (8)1. Citi (6)2. UBS (2)3. CA Cheuvreux (3)1. Meg Brown, Citi (11)2. Julie Hudson, UBS (2)3. Jenny Anderson, Citi (-)1. HSBC (1)2. UBS (2)3. Macquarie Securities Group (5)1. Matthew Yates, Bank of America Securities - Merrill Lynch (23)2. Patrick Humme, UBS (1)3. Rupesh Madlani, Barclays Capital (11)1. HSBC (1)2. Citi (2)3. CA Cheuvreux (4)1. Nick Robins, HSBC (2)2. Meg Brown, Citi (1)3. Zoe Knight, HSBC (-)1. GlaxoSmithKline (8)2. Nestle SA (6)3. Tesco plc (2)1. Henderson Global Investors (6)2. Threadneedle Asset Management (1)3. Allianz Global Investors (4)