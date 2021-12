Studie: Private Banking im Umbruch

Für mehr Wettbewerb werden laut Studie vor allem die Initiativen der Sparkassen sowie der genossenschaftlichen Institute sorgen. Neben den Private Banking- und Wealth-Management-Einheiten der übrigen Geschäfts- und Privatbanken sind die Sparkassen und Genossenschaftsbanken die dritte Kraft, die im Jahr 2009 zum Teil erhebliche Mittelzuflüsse verzeichnen konnten.Sie verfügen aufgrund der breiten Kundenbasis, der engen Beziehung gerade zu kleineren und mittelständischen Unternehmern und der von vermögenden Kunden in der Finanzkrise geschätzten Eigenschaften wie persönlicher Nähe und Vertrauen eine gute Ausgangsbasis zum Ausbau ihrer Marktposition.Die bbw-Studie gibt zudem eine Standortbestimmung über das Kundenpotenzial: In Deutschland leben rund 1,2 Millionen Personen mit einem liquiden Anlagevermögen von 250.000 Euro und mehr, die je nach Definition der Anbieter bereits als Private Banking Kunden in Frage kommen.Von Wealth-Management-Kunden im eigentlichen Sinne des Wortes, also mit einem verwalteten Vermögen von einer Million Euro und mehr, gibt es derzeit rund 350.000 in Deutschland. Die Finanzinstitute erzielen im deutschen Private Banking Markt jährliche Erträge von mindestens neun bis zehn Milliarden Euro.Bringt ein durchschnittlicher Endkunde nach Angaben von Investors Marketing heute einen Ertrag zwischen 250 und 300 Euro pro Jahr, sind es bei einem Affluent-Kunden (Vermögen ab 100.000 Euro) schon 700 bis 1.000 Euro pro Jahr.