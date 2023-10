PWC-Studie Diese Asset Manager sind am erfolgreichsten – und wo sich weitere Wachstumschancen auftun

Die Flaute an den globalen Aktienmärkten im vergangenen Jahr hat fast allen Vermögensverwaltern zugesetzt, zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Strategieberatung PWC Strategy&. Die verwalteten Vermögen (Assets under Management, AuM) sanken demnach 2022 im weltweiten Schnitt um 11 Prozent. Der Umsatz ging um 15 Prozent zurück, die Gewinne schrumpften um 16 Prozent.

Der Rückgang des verwalteten Vermögens im Jahr 2022 steht im Einklang mit rückläufigen Märkten

Der Rückgang der AuM für Vermögensverwalter im Jahr 2022 steht im Einklang mit rückläufigen Märkten. © 2023 Asset Management Study Strategy&

Zugleich stiegen laut der Studienautoren die Kosten der Vermögensverwalter: durch Lohndruck, regulatorische Anforderungen sowie Investitionen in Zukunftstechnologien. Kennzahlen wie das Aufwand-Ertrags-Verhältnis (Cost Income Ratio, CIR) oder die durchschnittlichen operativen Kosten pro Vermögenswert (OpEx pro AuM) verschlechterten sich entsprechend. So stieg die durchschnittliche CIR von 62 Prozent im Jahr 2021 auf 66 Prozent im vergangenen Jahr an, die durchschnittlichen operativen Ausgaben pro Vermögenswert erhöhten sich von 30 Basispunkten (bps) auf 33 bps.

Laut der Studienautoren dabei besonders besorgniserregend: Obwohl sich der Aktienmarkt im ersten Quartal 2023 erholte und die verwalteten Vermögen sowie Umsätze der Asset Manager stiegen, gingen ihre Gewinne weiter zurück.

Kleine und mittelgroße Vermögensverwalter erzielten die besten Ergebnisse

Im eher schwierigen Marktumfeld des vergangenen Jahres erzielten kleine und mittelgroße Vermögensverwalter die besten Ergebnisse, so die Analysten. Die erfolgreichsten Firmen verfolgten dabei entweder:

Aktiv gemanagte Anlagestrategien, die denen von Private-Equity-Firmen ähneln,

oder setzten auf möglichst breite Investments auf Basis von ETFs.

US-Vermögensverwalter bauen Dominanz gegen europäische Konkurrenz aus

Global betrachtet bauten US-Vermögensverwalter ihre Dominanz gegenüber der europäischen Konkurrenz aus. Zwischen 2016 und 2022 konnten sie ihre verwalteten Vermögen im Schnitt um 56 Prozent erhöhen – wohingegen die europäischen Asset Manager auf lediglich 36 Prozent Wachstum kamen. Allein die drei größten globalen Vermögensverwalter Blackrock, Vanguard und Fidelity verwalteten im Jahr 2022 über 19 Billionen Euro.

Wachstum der größten Asset Manager und weitere ausgewählte Häuser (2016 bis 2019 bis 2022 in Milliarden Euro)

Die erfolgreichsten Asset Manager. © 2023 Asset Management Study Strategy&

„Nach den Boomjahren von 2019 bis 2021 beobachten wir derzeit eine angeschlagene und im Wandel begriffene Branche, die sich erst einmal neu orientieren muss. Dabei greifen viele Asset Manager schon jetzt auf Sparmaßnahmen zurück, wie wir sie üblicherweise in Baisse-Phasen sehen, etwa Personalrückbau oder Outsourcing“, kommentiert Philipp Wackerbeck, Co-Studienautor sowie Partner und globaler Leiter für Finanzservices bei Strategy&, die Studienergebnisse.

„Es gibt eine ganze Reihe weiterer Optionen, die Vermögensverwalter jetzt in Betracht ziehen sollten. Potenzial sehen wir etwa in der Straffung des Dienstleistungs- und Produktportfolios, in der Verschlankung von IT-Strukturen sowie in der Senkung der Immobilienkosten durch hybride Arbeitsmodelle. In Zukunft wird außerdem generative künstliche Intelligenz (KI) eine immer wichtigere Rolle spielen und enorme Effizienzpotentiale ermöglichen“, so Wackerbeck weiter.

Studie prognostiziert weniger Kosten durch KI

Die Studienautoren kommen zu dem Ergebnis, dass vor allem der Einsatz von generativer KI die Kosten von Vermögensverwaltern senken könnte. Mittelfristig rechnen die Analysten dabei mit Kosteneinsparungen zwischen 5 Prozent und 15 Prozent. Heruntergebrochen auf die deutschen Vermögensverwalter wären das zwischen 433 Millionen und 1,9 Milliarden Euro pro Jahr.

Die größten Potenziale liegen dabei laut der Analysten in den Bereichen:

Sales und Operations, in denen jeweils Effizienzgewinne von 10 Prozent bis 15 Prozent möglich sind. In diesen Bereiche könnte eine KI durch virtuelle Chatbots oder zur Dokumentation hilfreich sein.

Für die Bereiche Portfolio Management und Business Management beziffert die Studie die Einsparmöglichkeiten auf 5 Prozent bis 10 Prozent. Einsatzbereiche dort wären zum einen der Research-Sektor und damit einhergehend die Optimierung von Portfolios und der Vermögensverteilung.

In der IT liegt die Bandbreite möglicher Kostenreduktionen zwischen 5 Prozent und 15 Prozent. Dort könnte eine KI beim Code Schreiben helfen.

Die Analyse zeigt auch, dass viele Vermögensverwalter bereits generative KI einsetzen, etwa um aus Kundendaten personalisierte Investitionsempfehlungen abzuleiten, mithilfe von Chatbots Beratungsleistungen anzubieten oder durch die Auswertung großer Mengen von Medienartikeln und Social Media Postings Marktdynamiken zu prognostizieren.

Über die Studie:

Untersucht wurden die weltweit größten Asset Manager von der Strategieberatung PWC Strategy&. Die Daten stammen aus den jeweiligen Jahresberichten der Unternehmen. Stand der Studie ist September 2023.