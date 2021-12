Studie: Risikoleben und Krankenzusatzpolicen gehen gut weg

Der Schwerpunkt der Empfehlungen der Makler hat sich in den vergangenen Jahren dabei deutlich von fondsbasierten Produkten weg in Richtung Rentenversicherungen mit Einmaleinzahlungen verschoben; Verlierer sind vor allem Aktien- und Rentenfonds.Oft entgeht den Altersvorsorgeanbietern aber das lukrative Nachfolgegeschäft: Mehr als die Hälfte der Kunden – so die Erfahrung der Makler – entscheidet sich bei der Wiederanlage für einen anderen als den auszahlenden Anbieter. Als Hauptursachen werden vor allem nicht konkurrenzfähige Konditionen oder das Fehlen geeigneter Wiederanlage-Produkte angegeben. Konkreten Verbesserungsbedarf sehen die Makler vor allem in der Bereitstellung vertriebsunterstützender Informationen zur Wiederanlage sowie bei der Flexibilität der angebotenen Produkte.Nach den Versicherern mit der besten Unterstützung für das Wiederanlage-Geschäft gefragt, nennen die Makler spontan vor allem Allianz, Nürnberger, Swiss Life und Volkswohlbund (alphabetische Reihenfolge). Mehr als jeder vierte ungebundene Vermittler (28 Prozent) sieht derzeit aber keinen Anbieter, der hier besonders positiv hervorsticht.