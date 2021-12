Studie: Sicherheit vor Rendite

Wer demnächst eine Geldanlage tätigt, für den steht Sicherheit vor Rendite und Flexibilität an erster Stelle. Das ergab eine im Auftrag des Hamburger Emissionshauses MPC Capital im Mai 2011 von dem Marktforschungsinstitut You Gov Psychonomics durchgeführte Studie. 500 Finanzentscheider in deutschen Haushalten mit einem Haushaltsnettoeinkommen von mindestens 4.000 Euro wurden dabei zu Geldanlagethemen befragt.61 Prozent der Befragten gaben demnach an, in den nächsten sechs Monaten eine Geldanlage tätigen zu wollen. Die mittleren Werte lagen dabei zwischen 5.000 und 10.000 Euro. 44 Prozent der Befragten planten Investitionen von insgesamt mehr als 10.000 Euro. Da Abschlüsse von Kapitalanlagen wie Investmentfonds oder Beteiligungen derzeit stagnieren, leitet die Studie hier einen Investitionsstau bei den Kapitalanlegern ab.Die Befragten gewichteten die Entscheidungskriterien Sicherheit mit 44 Prozent, Renditeaussicht mit 31 Prozent und Flexibilität mit 25 Prozent. Besonders beliebte Anlageformen sind derzeit Tagesgelder (60 Prozent), Festgelder (52 Prozent) sowie Aktien (49 Prozent) und festverzinsliche Wertpapiere (38 Prozent).Für 14 Prozent der Befragten kommen in den nächsten sechs Monaten auch geschlossene Fonds in Frage, die damit an sechster Stelle des Produkt-Rankings hinter offenen Investmentfonds stehen. Am wenigsten häufig genannt wurden Zertifikate und Derivate.Unabhängig von Zeichnungssumme und -zeitpunkt fanden zwei Drittel der Befragten geschlossene Fonds als Anlagemöglichkeit „grundsätzlich interessant“. Anleger, die geschlossene Fonds kannten, halten diese zu 69 Prozent für eine gute Möglichkeit in konkrete Sachwerte zu investieren.Jeder Fünfte hat bereits einmal in diese Anlageklasse investiert. Ein Viertel der Befragten, welche die Anlageklasse der geschlossenen Fonds noch nicht kannten, konnte sich eine Investition durchaus vorstellen.