Studie So viel sparen Millennials – und warum jedem Zweiten ESG bei der Geldanlage wichtig ist

Eine Studie von Evergreen und Forget Finance hat das Spar- und Anlageverhalten von Millennials untersucht. Dabei zeigte sich, dass nach wie vor ein Großteil überhaupt nicht investiert. Bei denen, die es tun, spielt Nachhaltigkeit jedoch eine wichtige Rolle.

© Hannah Ritzmann mit Canva

Regelmäßiges Sparen hat bei Millennials, also den heute 25- bis 40-Jährigen, oberste Priorität. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie der beiden Fintechs Forget Finance und Evergreen, die untersucht haben, wie die Generation mit ihren Finanzen umgeht.

Demnach legen 8 von 10 Millennials regelmäßig Geld beiseite. Bemerkenswert ist, dass trotz steigender Zinsen und anhaltender Inflation ein Großteil der Befragten ihr Vermögen nach wie vor unverzinst spart – 40 Prozent nutzen dafür ein Girokonten und 30 Prozent Bargeld. Lediglich 30 Prozent der Befragten gaben an, ihr Geld zu investieren.

Diese Sparziele verfolgen Millennials

Die Sparziele der Millennials variieren, wobei das Beiseitelegen von Geld als Notgroschen für unvorhergesehene Ausgaben mit 49 Prozent an erster Stelle steht. Danach folgen Urlaubsreisen mit 41 Prozent und an dritter Stelle kommt die Altersvorsorge mit 37 Prozent.

Die aktuell angespannten Wirtschaftslage trifft jedoch auch diese Generation: So gab die Hälfte an, stärker auf ihre Ausgaben zu achten. 14 Prozent kämpften sogar damit, ihre Fixkosten mit ihrem Einkommen zu decken und 20 Prozent davon mussten bereits auf ihre Ersparnisse zurückgreifen.

Dennoch schaffen es 20 Prozent der Frauen 250 Euro monatlich zurückzulegen. Bei den Männern liegt dieser Anteil bei 15 Prozent. Dabei auffällig: 11 Prozent der männlichen Befragten können über 2.000 Euro im Monat sparen – was lediglich auf 4,5 Prozent der Frauen zutrifft.

So viel Geld legen Millennials monatlich zurück. © Evergreen, Forget Finance, Yougov

Eltern vertrauenswürdiger als soziale Netzwerke

Obwohl Börsengeschäfte vermehrt digitaler werden, setzen Millennials bei der Informationssuche weiterhin auf klassische Quellen. Ganz vorne dabei: Bücher und Zeitungen, auf die 21 Prozent der Befragten setzen. 18 Prozent nutzen ihre Bank als Informationsquelle, weitere 17 Prozent befragen ihren Freundeskreis und 16 Prozent vertrauen auf das Wissen ihrer Eltern.

Unter den sozialen Medien wird hauptsächlich Youtube zurate gezogen, mit 18 Prozent. Instagram verwenden lediglich 10 Prozent als Finanzinformationsquelle und Tiktok 3 Prozent. Partner und Eltern genießen in der Gruppe der 25- bis 40-Jährigen das meiste Vertrauen. Finanz-Influencern wird hingegen weniger Glauben geschenkt. Sie landen in der Vertrauens-Rangliste auf dem 8. Platz.

Auffällig ist laut der Studienautoren zudem, dass 20 Prozent der Befragten angeben, sich gar nicht über Finanzthemen zu informieren. Ebenso viele sagen von sich, dass sie über keinerlei Finanzwissen verfügen.

Warum nachhaltige Geldanlage der Generation so wichtig ist

Doch nicht nur beim Finanzwissen generell, sondern auch bei der Kategorie Nachhaltigkeit zeigt die Studie ein Informationsdefizit der Millennials auf. Nur 16 Prozent der Befragten konnten genau definieren, was eine nachhaltige Geldanlage ausmacht.

Dennoch finden 48 Prozent es wichtig, dass ihr Finanzdienstleister nachhaltig agiert. Das Hauptmotiv für eine nachhaltige Investition ist dabei für fast jeden Zweiten, in eine lebenswerte Zukunft zu investieren. Nur 15 Prozent machen dies, um eine Überrendite zu erwirtschaften.

Warum Nachhaltigkeit bei der Geldanlage für Anleger wichtig ist. © Evergreen, Forget Finance, Yougov

Frauen, die nachhaltig investieren, tun dies überwiegend aus altruistischen Motiven. So gab über die Hälfte der weiblichen Teilnehmer (54 Prozent) an, dass sie in eine lebenswerte Zukunft investieren möchten – bei den Männern nannten dagegen nur 34 Prozent diesen Grund.

Über die Umfrage:

Die Erhebung wurde im Auftrag von Forget Finance und Evergreen in Deutschland durch das Markt- und Meinungsforschungsinstitut Yougov im März 2023 durchgeführt. In der repräsentativen Studie wurden 1.013 Personen zwischen 25 und 40 Jahren befragt.