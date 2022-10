Inflation und steigende Zinsen Was Sparern bei der Geldanlage aktuell besonders wichtig ist

Inflation und steigende Zinsen beeinflussen die Anlageentscheidungen vieler Sparer. Zum Anlass des Weltspartags hat Union Investment mithilfe des Anlegerbarometers untersucht, welche Aspekte den Deutschen beim Theme Geldanlage aktuell besonders wichtig sind. Ganz vorne mit dabei: Die Sicherheit ihrer Investition.

Vier von zehn Befragten gaben an, mindestens den eingezahlten Betrag zurückbekommen zu wollen. Überdurchschnittlich wichtig ist dieser Punkt den Befragten im Alter zwischen 30 und 39 Jahren, mit 46 Prozent. Bei den 20- bis 29-Jährigen und 50- bis 59-Jährigen empfinden das nur jeweils 35 Prozent ebenso.

Das zweite wichtige Kriterium bei der Geldanlage ist für die Befragten die Rendite mit 27 Prozent. Im Vorquartal bewerteten jedoch noch 31 Prozent diesen Aspekt als besonders bedeutsam. Auffällig dabei: Insbesondere jungen Sparern zwischen 20 und 29 Jahren ist dieser Punkt mit 34 Prozent überdurchschnittlich wichtig.

Der Faktor, jederzeit über die Geldanlage verfügen zu können, ist mit 18 Prozent gegenüber 16 Prozent im Vorquartal etwa gleich wichtig geblieben. Dabei ist dieser Wunsch vor allem bei den Älteren ausgeprägt: Ein Viertel der 50- bis 59-Jährigen möchte flexibel über die Geldanlage verfügen können.

Grafik von Union Investment: Diese Aspekte sind Jung und Alt bei der Geldanlage aktuell besonders wichtig. © Anlagebarometer Union Investment

Risikobereitschaft junger Menschen höher

Die Bereitschaft, für eine angemessene Rendite zwischenzeitlich Kursverluste in Kauf zu nehmen, bleibt weiterhin bestehen: 60 Prozent der Befragten zeigen sich bei Turbulenzen gelassen, wenn sie langfristig einen Mehrertrag erzielen können, im Vorquartal waren es jedoch noch 62 Prozent. Vor allem für jüngere Menschen scheint das weniger ein Problem zu sein: Unter den 20- bis 29-Jährigen liegt der Anteil derer, die sich entsprechend äußern, bei 68 Prozent. In der Generation zwischen 50 und 59 Jahren sind es nur 56 Prozent.

Fondssparpläne werden beliebter

Der Anteil der Befragten, die angeben, man erziele mit Fondssparplänen die höchsten Erträge, steigt seit 2019 kontinuierlich an: von 77 Prozent im ersten Quartal 2019 auf aktuell 86 Prozent. Außerdem sind sich hierbei alle Altersgruppen einig.

Über die Studie:

Das Marktforschungsinstitut Forsa hat im August 2022 im Auftrag von Union Investment 1.010 Menschen im Alter von 20 bis 59 Jahren befragt, die in privaten Haushalten über Finanzen entscheiden und mindestens eine Geldanlage besitzen. Die Befragten nahmen an einer Online-Umfrage teil und konnten sich Zeit und Umgebung der Bearbeitung selbst aussuchen. Bei Umfragewerten, die sich nicht zu 100 Prozent addieren, gibt die Differenz den Anteil der unschlüssigen Befragten an.