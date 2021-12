Studie: Traum vom Haus ist meist machbar

Anders sieht es dagegen in München aus: Dort muss das Einkommen doppelt so hoch wie der Durchschnitt sein, um den Hauskauf schultern zu können. Damit steht die bayerische Landeshauptstadt bundesweit an der Spitze, während etwa in Hamburg bereits das durchschnittliche Einkommen ausreicht.Für finanzierbar halten die LBS den Hauskauf dann, wenn Eigenkapital in Höhe eines Jahresnettoeinkommens vorhanden ist und die Finanzierungsbelastung bei Zins und Tilgung von zusammen sieben Prozent bei maximal 35 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens liegt.Beträgt dies beispielsweise 40.000 Euro beziehungsweise 3.334 Euro monatlich, stehen 14.000 Euro hiervon jährlich zur Finanzierung zur Verfügung. Damit lässt sich ein Darlehen von 200.000 Euro aufnehmen. Insgesamt darf die Immobilie also 240.000 Euro kosten.