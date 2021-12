Studie: Versicherer setzen auf Online-Portale

So wollen die Versicherer ihren Kunden und Maklern einen besseren Zugriff auf das interne Schadensystem ermöglichen. Die Nutzung von Online-Portalen wird nach Meinung von 50 Prozent der Versicherungsunternehmen dabei eine entscheidende Rolle spielen. Bisher nutzen nur 27 Prozent der Makler und 19 Prozent der Versicherungsnehmer das Internet für die Schadensbearbeitung. Eine weitere Möglichkeit zur Effizienzsteigerung ist das Abgeben von Unternehmensaufgaben und -strukturen an Drittunternehmen. Dieses Outsourcing wird aber bisher nur von 20 Prozent der Unternehmen genutzt. Grund hierfür ist laut der Studie der Mangel an kostengünstigen und hochwertigen Partnern sowie der Mangel an Branchenstandards.