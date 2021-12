Studie von Asscompact Diese 10 BU-Versicherer sind die Lieblinge von Vermittlern

Im Rahmen einer aktuellen Studie des Branchenmagazins Asscompact wurden Vermittler nach ihren bevorzugten Produktanbietern gefragt. Darunter auch nach Anbietern für den Bereich Berufsunfähgikeits-Versicherungen.

Wenn Sie eine BU-Versicherung vermitteln – welches ist der von Ihnen favorisierte Anbieter? Um diese Frage zu beantworten, konnten die befragten Vermittler entweder aus einer Liste in einem Dropdown-Menü auswählen oder einen Namen frei eintragen. 493 Vermittler gaben daraufhin online Auskunft.

Der Name eines bestimmten Unternehmens fällt im Bereich BU-Versicherungen besonders häufig. Jeder vierte gab ihn an. Ebenfalls bemerkenswert: Mit über 45 Prozent entschied sich fast jeder zweite Vermittler für einen der ersten drei in diesem Ranking genannten Versicherer als seinen Top-Anbieter für BU-Produkte.

Die Studie Asscompact Trends wird einmal pro Quartal durchgeführt. Mit ihr soll kontinuierlich die Stimmung am deutschen Versicherungsmarkt erfasst werden. Unsere Bildstrecke basiert auf der Studie des 1. Quartals 2017.