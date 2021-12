Studie von AXA IM Institutionelle kennen sich mit alternativen Kreditinstrumenten nicht aus

Ein Großteil der institutionellen Investoren hat bestenfalls ein befriedigendes Wissen über Instrumente wie Commercial Real Estate Loans oder Infrastrukturinvestments, die in der Fachsprache unter dem Begriff Alternative Debt zusammengefasst werden. Das hat eine Umfrage von FSMF Schleus Marktforschung im Auftrag von Axa Investment Managers (IM) unter 141 Entscheidern und Experten bei institutionellen Investoren in Deutschland ergeben. Dabei wurden die Befragten gebeten, ihre Kenntnisse mit Noten von 1 (sehr gut) bis 5 (mangelhaft) zu bewerten.Demnach schätzen 63 Prozent ihre Kenntnisse über Alternative Debt als befriedigend oder schlechter ein. Besonders kritisch urteilten dabei die Vertreter von Stiftungen über sich selbst (Durchschnittsnote 3,6). Versicherer (2,7), Pensionskassen (2,8) und Corporates (2,8) waren weniger selbstkritisch. „Dieses Ergebnis unserer Studie zeigt, wie wichtig es ist, dass gerade Asset Manager mit langjähriger Erfahrung Investoren aktiv aufklären“, sagt Jörg Schomburg, Head of Institutional Sales bei AXA IM. „Das hilft einerseits, Missverständnisse zu beseitigen, die den Anlageerfolg behindern. Und andererseits bietet es für kompetente Asset Manager eine Möglichkeit, sich durch gute Beratung vom Wettbewerb abzuheben.“Den größten Beratungsbedarf sehen die Investoren neben Bereichen wie der allgemeinen Marktsituation und individuell passenden Investmentlösungen beim Thema Alternative Debt unter Solvency II. Regulatorische Anforderungen sind für institutionelle Investoren nicht nur ein Feld mit hohem Beratungsbedarf, sondern zugleich die wichtigste Einstiegsbarriere im Bereich alternativer Kreditinstrumente. 86 Prozent beurteilten diesen Gesichtspunkt als wichtig oder sehr wichtig. Nur die Kompetenz in der Kreditanalyse (94 Prozent), in Dokumentation und Reporting (90 Prozent) sowie ein langer Track Record (87 Prozent) waren noch bedeutsamer.