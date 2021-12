Studie von Broadridge Die 10 Lieblings-Gesellschaften deutscher Fonds-Selekteure

Welche Fondsgesellschaften genießen bei professionellen Fonds-Selekteuren das höchste Ansehen? Dieser Frage geht die aktuelle Studie „Fund Brand 50 (FB50)“ aus dem Hause Broadridge Financial Solutions auf den Grund. Das Unternehmen bietet Kommunikations- und technische Dienstleistungen für Banken und Finanzdienstleister an.

„Fund Brand 50“ ist eine jährlich durchgeführte Untersuchung, die jüngste Ausgabe von 2020 ist bereits die neunte in Folge. Ziel der Studienmacher ist es, den Einfluss von Marken auf die Auswahl von Fonds herauszufiltern. In die Studie flossen Einschätzungen von rund 900 professionellen Fonds-Selekteure aus zehn europäischen Schlüsselmärkten ein, auch deutsche Fonds-Profis gaben ihr Urteil ab. Zusätzlich untersuchten die Autoren in der aktuellen Studie erstmals auch die drei asiatischen Märkte Hongkong, Taiwan und Singapur.

Die Fonds-Selekteure sollten jeweils ihre drei favorisierten Fondsmarken nennen – anhand von zehn Kriterien, darunter Anlagestrategie, kundenorientiertes Denken, Innovation und Solidität. Aus den Antworten erstellten die Studienautoren ein Gesamt-Ranking für Europa und eine Rangfolge gesondert für jedes Land.

Diese Fonds-Anbieter stehen bei deutschen Fonds-Selekteuren am höchsten im Kurs:

Quelle: Broadridge

Gegenüber der Vorjahresstudie haben sich die Präferenzen hiesiger Fonds-Selekteure leicht verschoben. So rückten Flossbach von Storch und die ETF-Marke von Blackrock, iShares, in der Gunst nach vorn. Blackrock selbst, Fidelity und die Pullacher Fondsboutique Dr. Jens Ehrhardt fielen dagegen leicht zurück, landen aber weiterhin in den Top Ten.