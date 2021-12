Studie von Franklin Templeton Deutsche Anleger setzen 2015 auf Aktien

Der Heimat treu: Die deutschen Anleger versprechen sich am meisten von deutschen Aktien (37 Prozent der Anleger). Weniger Gewinn erwarten sie von Immobilien (24 Prozent) und Edelmetallen (13 Prozent).

Die Mehrheit der deutschen Anleger (67 Prozent) rechnet in diesem Jahr mit einem Gewinn von 1 bis 5 Prozent. Auf lange Sicht (10 Jahre) sind es immerhin noch 61 Prozent. Das hat die globale Anlegerstudie „Global Investor Sentiment Survey“ von Franklin Templeton herausgefunden. Anleger in jedem anderen Land der Welt setzen hier allerdings höher an, die Deutschen haben die niedrigste Renditeerwartung. Demnach sind sie entweder am bescheidensten oder am realistischsten.Was die Studie sonst noch herausgefunden hat: