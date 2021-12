Redaktion 18.11.2016 Lesedauer: 1 Minute

Studie von Roland Berger Fintechs suchen die Zusammenarbeit mit etablierten Anbietern

Einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger zufolge rechnen sich Fintechs in den Bereichen Vermögensverwaltung, Zahlungsverkehr und Crowdfunding die größten Chancen aus, am Markt erfolgreich zu sein. Anders als von vielen befürchtet, strebt die übergroße Mehrheit der Start-ups allerdings Kooperationen statt Konfrotation mit etablierten Dienstleistern an - denn die haben, was den Fintechs fehlt.