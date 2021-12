Studie von Service Value Mit diesen 9 BU-Versicherern zeigen sich Kunden besonders zufrieden

Die Analyse- und Beratungsgesellschaft Service Value hat in einer Umfrage ermittelt, welche Anbieter von Berufsunfähigkeitsversicherungen bei Kunden besonders gut ankommen. Dazu hat Service Value 1.969 Kundenurteile zu 31 allgemeinen und spezifischen Service- und Leistungsmerkmalen eingeholt. Die Merkmale betreffen die Bereiche

Produktangebot Versicherungsbedingungen Kundenservice Kundenberatung und Preis-Leistungs-Verhältnis

Nur Unternehmen, die in allen fünf Bereichen überdurchschnittlich abschnitten, erhielten im Rahmen der Analyse das Urteil „Sehr gut“. Bei diesen neun Unternehmen war das der Fall:

Provinzial Rheinland

CosmosDirekt

Württembergische

Signal Iduna

Die Continentale

HUK-Coburg

R+V

Gothaer

HanseMerkur

Besonders gute Beurteilungen vergaben die teilnehmenden BU-Kunden in den Bereichen „Kundenberatung“ und „Produktangebot“. Viele Kunden gaben an, dass die Kontaktaufnahme zu Mitarbeitern ihrer Produktanbieter leicht gelänge und sie mit der Produktvielfalt zufrieden seien.

Der größte Aufholbedarf besteht laut Analyse dagegen im Bereich „Versicherungsbedingungen“. Hier kritisierten Kunden vor allen Dingen, dass die Anbieter in ihren Verträgen Leistungsausschlüsse nicht deutlich genug hervorheben würden und der Fragenkatalog zum Gesundheitszustand oft uneindeutig formuliert sei. Immerhin jeder fünfte Kunde gab entsprechende Mängel zu Protokoll.

Die vollständigen Ergebnisse der Befragung können über die Internetseite von Service Value bezogen werden.