Studie von ServiceValue und Focus-Money Interhyp mit der höchsten Weiterempfehlungsquote

Interhyp erhielt im Zuge einer repräsentativen Studie von ServiceValue und Focus-Money zum Empfehlungsverhalten von Kunden die Top-Bewertung „Höchste Weiterempfehlung“. Damit schnitt Interhyp in der Kategorie „Baufinanzierer – Vermittler“ am besten ab und gehört zu jenen 129 ausgezeichneten Branchen-Spitzenreitern. Weitere 536 Unternehmen wurden mit dem Siegel „hohe Weiterempfehlung“ ausgezeichnet.Bei der breit angelegten Untersuchung hat das Beratungs- und Analysehaus ServiceValue im Auftrag von Focus-Money die individuelle Empfehlungsquote von Unternehmen ermittelt. Mittels eines Online-Panels bewerteten 1.000 Verbraucher rund 1.400 Anbieter aus 129 Branchen. Die jeweiligen Kunden sollten angeben, ob und wie intensiv sie einen Anbieter in ihrem Umfeld – privat oder beruflich – tatsächlich weiterempfohlen haben. Die Weiterempfehlungsquote von Interhyp war in dem Zuge die höchste aller getesteten Baufinanzierungs-Vermittler.