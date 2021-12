Studie: Was Makler wirklich von Versicherern erwarten

Dabei, so die Marktforscher, gewännen „weiche Faktoren“ gegenüber klassischen Kriterien wie Courtage, Produkt oder Marke für die Makler weiter an Bedeutung. Insbesondere die „Beziehungsqualität“ zu den Produktgebern spiele eine immer größere Rolle bei der Auswahl der Geschäftspartner. Umgekehrt werde die Betreuungsqualität der Versicherungsunternehmen immer stärker in Abhängigkeit vom aktuell generierten Umsatz wahrgenommen – unter Vernachlässigung des wichtigen Blicks auf mittelfristige Potenziale.Zentrales Anliegen der Makler an die Versicherungspartner bleibt laut Studie die konkrete Unterstützung der Kerngeschäftsprozesse in der Kundenberatung. Dazu gehört eine überzeugende persönlichen Maklerbetreuung – mit den Schlüsselmerkmalen: gute Erreichbarkeit, Bedarfsorientierung, hohe Fach- und Problemlösungskompetenz, Engagement und zeitnaher Informationsfluss.Ebenso gefragt bei Maklern ist die Entlastung von vertriebsfremden Aufgaben, maklerspezifische Vertriebsunterstützung, Fachschulungen, unmittelbar in die zentralen Geschäfts- und Kommunikationsprozesse integrierte IT-Unterstützung sowie eine hohe Bedienfreundlichkeit der Online-Maklerportale.