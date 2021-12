Studie Welche Trends die Finanzdienstleistung in Zukunft prägen werden

Welche digitalen Entwicklungen werden die Finanzdienstleistungsbranche in Zukunft prägen? Mit dieser Frage wandte sich das Schweizer Fintech-Unternehmens Avaloq an Finanzprofis aus Banken und Vermögensverwaltungen.

Ergebnis: Mehr als die Hälfte der Anlageprofis (55 Prozent) sehen besonders einschneidende Veränderungen aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Robotik und Automatisierung auf die Branche zukommen. Aktuell liegen noch die Themen Compliance und Anpassung an Regulierung als gefühltes Thema Nummer eins vorn.

Auch das Thema Kundenerlebnisse („Customer Experience“), also das Gebot, Informationen, und Services möglichst kundenfreundlich zu präsentieren, dürfte in Zukunft nicht mehr in dem Maße für Veränderungen sorgen, wie es das aktuell tut.

Ebenfalls steigende Bedeutung messen die Experten den Bereichen Blockchain und Krypto-Technologie bei.

Grafik vergrößern >>

Grafik: Avaloq/DAS INVESTMENT

Im Rahmen der Studie gaben 210 Teilnehmer aus Geschäftsbanken, dem Privatkunden- und dem Private-Banking-Sektor ihre Einschätzung. Die Befragten stammten aus Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, Luxemburg, Liechtenstein sowie Singapur.