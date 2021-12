Oliver Lepold 10.06.2010 Lesedauer: 3 Minuten

Studie: Wie Kunden im Jahr 2015 von ihrem Finanzberater angesprochen werden wollen

Finanzdienstleistungskunden geben ihre privaten Daten zwar leichter her als früher, dafür wollen sie aber individuell und anlassbezogen von ihrem Berater angesprochen werden. Wie sich die Kundenansprüche an die Kommunikation insgesamt verändert haben und was Berater daraus lernen sollten, ist Thema einer aktuellen Studie.